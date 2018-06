Divorțul - traumă sau eliberare? Ce spun psihologii

Dragostea există, dar durează puţin. O confirmă datele statistice, potrivit cărora, în țara noastră, la fiecare două căsnicii revine un divorț. Și dacă unii parteneri decid să se separe după 10 sau 15 ani de căsnicie, alții realizează că dragostea nu este nici pe departe veșnică la niciun an de la întemeierea familiei. Așa se face că, în fiecare an, aproximativ 600 de cupluri din țara noastră revin la Oficiul Stării Civile pentru a desface căsătoria la niciun an de la depunerea jurământului.

Ce este divorțul — traumă sau eliberare? De ce familiile moldovenilor se desfac, dar și care sunt cele mai frecvente motive invocate de partenerii care merg la acest pas? Aflați de la invitații emisiunii „La Ordinea Zilei" — Natalia Cebotari, șefa Serviciul Stare Civilă și Zinaida Gribincea, psiholog.