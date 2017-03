Moldoveanca Iuliana Beregoi a uimit jurații de la "Voice Kids Rusia"

CHIȘINĂU, 24 mart — Sputnik. Iuliana Beregoi este din Orhei, are doar 14 ani și deja a câștigat importante concursuri cum ar fi "Next Star", "The Best Voice" sau "Moldova are Talent". La concursul "Voice Kids Rusia" ea a interpretat piesa Skyfall a cunoscutei interprete Adele. Tânăra din Moldova a fost susținută în culise de cântăreața Jasmin.

Iuliana Beregoi este cea mai tânără vloggeriță, este un adevărat fenomen. A adunat aproape 200 000 de abonați la canalul de Youtube. Are zeci de mii de fani care o adoră și o susțin.