Descoperire incredibilă: Mintea noastră funcționează și după moarte

Directorul de cercetare al Departamentului de Terapie Intensivă la Langone School of Medicine din New York, Sam Parnia, împreună cu o echipă de specialiști, au studiat pacienții care au suferit un infarct și au fost resuscitați, scrie The Independent.

Decesul survine atunci când inima încetează să mai bată și circulația sângelui spre creier este stopată.

"Teoretic, moartea se instalează în momentul în care inima încetează să mai bată. În acest moment, sângele nu mai circulă spre creier, asta însemnând că funcțiile cerebrale sunt oprite aproape instantaneu," explică doctorul Sam Parnia.

Potrivit studiului, mulți dintre pacienți au fost conștienți de tot ce se întâmpla în jurul lor și chiar au auzit conversațiile echipei de medici care îi resuscitau. Studiile efectuate indică asupra faptului că există o explozie de energie cerebrală în momentul morții.

În 2013, oamenii de știință de la Universitatea din Michigan au studiat semnalele electrice din creierele a nouă șobolani anesteziați, cărora li s-a indus un infarct. Aceștia au observat creșterea activității cerebrale la scurt timp după instalarea morții clinice.