(FOTO) La 30 de ani arată bestial: Moldoveanca finalistă Miss Universe România

CHIȘINĂU, 3 dec — Sputnik. Sâmbătă, când a împlinit 30 de ani, Maria Golba a făcut o analiză a avantajelor vârstei pe care o are și scrie că se simte mai bine ca oricând.

„Astăzi împlinesc 30 de ani. Vârstă pe care o întâmpin cu foarte multă curiozitate, pentru că toată lumea din jur o descria ca fiind unul din marele praguri ale vieții. Dacă este așa, atunci cu siguranță este unul care duce către o "eră" mai bună, pentru că trebuie să recunosc că mă simt mai bine ca oricând”, a scris Maria pe pagina sa de Facebook.

From Moscow with love! #Moscow #Russia #kiss #redsquare Публикация от Maria S. Golban (@marias_ideas) Ноя 9 2013 в 6:42 PST

De pe profilul ei de Facebook aflăm că situația financiară a familiei ei este foarte bună, iar călătoriile sunt de neînlocuit.

„Nu mai am inocența de la 20 de ani, însă nu mai am nici aceleași temeri. Da, mi-au aparut primele riduri de expresie, însă compesează cu încrederea și relaxarea cu care privesc în oglindă. Kilogramele parcă se depun mai ușor, însă și grija pe care o am pentru un mod de viață sănătos a crescut considerabil. Fac mai mult sport ca oricând, mănânc pe cât se poate de sănătos și încerc să-mi fac somnul de frumusețe complet, chiar și în weekend”.

Woman’s secret power is her sensual nature 😉 Публикация от Maria S. Golban (@marias_ideas) Ноя 15 2017 в 1:29 PST

„Iau deciziile cu mult mai multă încredere ca înainte, iubesc mult mai intens, sunt mai hotărâtă și determinată să fac tot ce mi-am propus mai mult ca niciodată. Dacă reușesc sa o tot țin așa, sunt absolut convinsă ca voi întimpa și următoarea decadă cu aceiași bucurie”.