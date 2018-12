Dezvăluiri: Jackie Chan oferă detalii șocante din viața sa

Cunoscutul actor chinez și american Jackie Chan, în memoriile sale "Never Grow Up", a făcut dezvăluiri șocante despre viața sa. În special, el a recunoscut că a fost un tată teribil și a tratat rău femeile.

CHIȘINĂU, 3 dec - Sputnik. Actorul a relatat în cartea sa despre abuzul de alcool, o multitudine de prostituate și chiar violență faţă de fiului său. El a recunoscut, de asemenea, că de multe ori urca beat la volan și că într-o zi a lovit două mașini scumpe.

"După ce ați trăit în sărăcie, banii vă dau un sentiment de încredere. Mi-a plăcut să am mulți oameni în jurul meu, să mănânc într-o companie mare de fiecare dată." Acum zece ani am cheltuit într-un an două milioane de dolari pentru a plăti mâncarea altora. Am făcut cadouri extravagante: ceasuri, mașini, jachete din piele realizate manual, cutii cu vin scump", scrie Jackie Chan.

De asemenea, el spune cât de se purta cu prima sa iubită. Potrivit lui, când se întoarce acasă și înțelegea că şi ea este acasă, se întoarcea din drum ca să nu-și petreacă timpul cu ea.

În plus, actorul a spus cum, din cauza gândurilor paranoice, a ascuns bani de la prima sa soție, Joan Lin, crezând că fata are nevoie de el doar pentru mijloace financiare. Odată, în opinia lui Jackie Chan, în timpul unei cățelări cu soția sa, el l-a înşfăcat pe tânărul lor fiu Jacey și l-a aruncat peste cameră. Mai târziu, el a înșelat-o cu actrița și fosta Miss Asia Elaine Ng.

"Nu eram un tată bun sau un soț bun, dar mi-am făcut datoria față de fiul meu și de mama lui", spune Jackie Chan.

Cu toate acestea, actorul a recunoscut că toate faptele lui rele au fost rezultatul imaturității și îndoielii de sine.