La un pas de tragedie: Dezvăluirea martorului care a oprit un șofer beat să urce la volan

CHIŞINĂU, 14 oct — Sputnik. Nici amenzile, nici riscul de a rămâne fără permis de conducere, nici pedeapsa cu munca la morgă nu par să fie argumente suficient de convingătoare pentru ca șoferii moldoveni să nu mai urce la volan după ce au consumat alcool.

În seara zilei de 13 octombrie, un bărbat iresponsabil a urcat beat la volan și intenționa să se deplaseze pe străzile Chișinăului. Din fericită ocazie, individul a fost oprit de un martor.

„În timp ce stăteam cu soția pe scaunul din curtea blocului, am observat un bărbat beat care dormea la volanul mașinii sale. Peste ceva timp, acesta a ieșit și a plecat într-o direcție necunoscută. Ulterior, s-a întors și a urcat din nou la volanul automobilului, pornind motorul. Eu i-am luat cheile și le-am întors după ce a stins muzica și luminile și a zis că pleacă acasă. Peste 10 minute a revenit din nou și iar a pornit mașina. În acest moment i-am luat din nou cheile și am apelat poliția. Ofițerii de patrulare au venit la fața locului peste 1 oră și 10 minute. În acest răstimp am filmat toate cele întâmplate cu telefonul meu personal”, a relatat martorul Vadim Sanduleac pentru Sputnik Moldova.

Testat cu aparatul alcoolscopic, s-a confirmat că șoferul era în stare de ebrietate avansată, alcoolul în aerul expirat fiind de 1,28 mg/l. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele cazului.

Menționăm că, poliția Republicii Moldova a lansat linia telefonică, 067 112 902, destinată exclusiv sesizării forțelor de ordine cu privire la cazurile de conducere a automobilelor în stare de ebrietate alcoolică. Apelul telefonic a fost creat în urma numeroaselor accidente rutiere provocate, în ultima perioadă, de conducătorii auto care urcă la volanul mașinilor după ce au consumat alcool.