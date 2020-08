Ce spune Igor Dodon despre protestele agricultorilor - reacție după ședința CSS

CHIȘINĂU, 12 aug - Sputnik. Șeful statului a comentat protestele de ieri ale agricultorilor, care au ieșit în stradă fiind nemulțumiți de politicile statului privind aplanarea crizei din sectorul agricol. Subiectul a fost dezbătut astăzi în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate.

„Cum ajutăm agricultorii? Fodul de subvenționare în acest an este de 1,1 miliarde de lei. Față de anul trecut suntem cu 200 de milioane în creștere. În afară de aceasta vor fi alocate suplimentar circa 300 de milioane de lei. Am luat decizia la prima etapă ca pentru 200 de mii de hectare să fie acordate subvenții de peste 1000 de lei. A doua etapă este evaluarea suprafețelor afectate de secetă cu culturi de grupa a doua. Sigur va fi suport necesar și pentru grupa a doua. Am avut discuții cu Federația Rusă. Sperăm să obținem un suport de la Federația Rusă sub formă de motorină. Încercăm să accesăm un credit de la Banca Mondială. Dar de la blocarea străzilor bani mai mulți în buget nu vor apărea. Am alocat ce am putut. Am solicitat suport de la parteneri”, a declarat Igor Dodon.

Mai mult, oficialul a precizat că s-a luat decizia de a deschide un cont special în care doritorii pot dona bani în favoarea agricultorilor afectați, la fel cum s-a întâmplat în sistemul de sănătate.

Președintele Igor Dodon a mai declarat că securitatea alimentară a țării nu este amenințată, așa cum s-a speculat. Și asta pentru că recolta de grâu și porumb, chiar dacă este mult mai săracă decât în anii precedenți, permite acoperirea consumului intern. Mai ales că există și rezerve din alți ani.

Între timp însă agricultorii continuă să protesteze. Aceștia au blocat la ora 12:00 mai multe drumuri, așa cum s-a întâmplat și ieri.

Unii nu au plecat acasă de aseară - și-au petrecut noaptea în stradă.

Aceasta este a treia zi de protest ale agricultorilor. Fermierii solicită, în continuare, să fie ajutați de autorități în lupta cu seceta și intenționează să protesteze și la Chișinău, dacă nu se vor lua decizii în favoarea lor.

