Acum 4 ani guvernanții au fost opriți de la împărtășanie. Care a fost motivul?

În data de 20 iunie 2013, în incinta Palatului Mitropoliei Moldovei, s-a întrunit Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM), care i-a lipsit pe guvernanţi „de accesul la Sfânta Taină a Împărtăşaniei", ca mai apoi, în funcţie de pocăinţă, să fie primiţi sau respinşi definitiv, de la oricare slujire bisericească. Sinodul BOM a luat această decizie ca urmare a faptului că autorităţile au refuzat să revizuiască Legea privind Egalitatea de Șanse, prin care sunt promovate practicile homosexuale în Republica Moldova. Sinodul declară că, dacă guvernanţii „nu se vor pocăi", atunci ar putea fi excomunicaţi, în general, din Biserică.

Sinodului BOM a aprobat atunci și publicat pe site-un oficial al Mitropoliei Moldovei (mitropolia.md) decizia sa, care se numea "Declaraţia Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova către conducerea de vârf a Ţării şi binecredinciosul popor al Moldovei".

Declarația Sinodului a fost însoțită și de o notă informativă în care fețele bisericești fac o trecere în revistă a tuturor acțiunilor întreprinde de autorități timp de peste 10 ani prin care au fost promovate politici antinaționale în favoarea persoanelor cu orientare sexuală netradițională.

"Cu regret constatăm că începând cu anul 2003, când a fost votat Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului (hotărârea Parlamentului nr. 415 din 24.10.2003) şi până în prezent, clasa politică de guvernământ cu insistenţă promovează politici antinaţionale în favoarea persoanelor cu orientare sexuală netradiţională. Drept consecinţă a conceptelor şi strategiilor de stat adoptate în domeniul drepturilor omului, la nivel legislativ reiterăm următoarele:

În urma dezbaterilor publice de amploare şi în pofida nenumăratelor demersuri din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova, la 25 mai 2012, Parlamentul Republicii Moldova a votat legea privind asigurarea egalităţii de şanse. Deşi s-a adoptat controversata lege, am fost înştiinţaţi şi asiguraţi că sintagma „orientare sexuală" din art. 7 al legii se va răsfrânge doar la relaţiile de angajare în câmpul muncii, asigurând dreptul acestor persoane de a fi angajate nediscriminatoriu. Aţi făcut declaraţii publice în acest sens şi aţi promis cetăţenilor Ţării că persoanele LGBT nu vor fi favorizate în alte domenii, cum ar fi adopţia, căsătoria, propaganda publică a imoralităţii, inclusiv în sistemul educaţional, mass-media, publicitate, acţiuni publice de orice gen. Intenţionat sau nu, situaţia v-a scăpat de sub control. Acest an, mai 2012 — mai 2013, a fost unul revoluţionar în favoarea persoanelor cu orientare sexuală netradiţională. În această perioadă, noi, cetăţenii, am fost asaltaţi şi agresaţi informaţional de reprezentanţii, activiştii, finanţatorii mişcării LGBT fie prin mass-media, fie prin cursuri, seminare, acţiuni publice, marşuri etc.

În acest context:

1. educaţia sexuală devine obligatorie în instituţiile de învăţământ din Ţară, potrivit prevederilor art. 6 p. 3 al legii privind sănătatea reproducerii din 15.06.2012;

2. orice persoană la cerere îşi poate schimba sexul în actele de stare civilă potrivit recomandării nr. 16 a Curţii Supreme de Justiţie privind procedura de examinare a cererilor de ţin de rectificarea actelor stării civile din octombrie 2012;

3. s-au stabilit amenzi usturătoare în Codul Contravenţional şi Penal, s-a creat Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării;

4. în februarie-martie 2013, cuplurile homosexuale obţin acordul instituţiilor medicale din ţară şi îşi confirmă dreptul la reproducere. Fertilizarea in vitro pentru astfel de cupluri fiind interzisă în majoritatea statelor europene;

5. în martie-aprilie 2013, au loc seminare de instruire a avocaţilor în domeniul nediscriminării şi întâlniri tematice cu judecătorii din Republica Moldova unde se discută modul de a apăra persoanele presupus discriminate, inclusiv cele cu orientare sexuală netradiţională;

6. în aprilie 2013, Moldova beneficiază de un fond de şaptesprezece milioane de euro pentru promovarea şi informatizarea drepturilor minorităţilor;

7. 19 mai 2013, are loc marşul minorităților sexuale, contrar hotărârii instanţei de judecată, care a dispus interzicerea desfășurării marșului pe traseul indicat şi acordarea locului de desfășurare a manifestației la Teatrul Verde. Astfel, Republica Moldova şi-a confirmat neputinţa şi indiferenţa faţă de asigurarea executării propriilor hotărâri de judecată etc.".

În finalul declarației sale, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a adresat două solicitări guvernanților de atunci ai Republicii Moldova:

"1. Introducerea unui nou articol după art. 9 al Legii nr. 121 cu privire la Asigurarea Egalităţii de Șanse, cu următorul conţinut: „Întru respectarea, asigurarea şi ocrotirea drepturilor copiilor, a moralei publice şi a instituţiei familiei, întru evitarea prejudicierii sănătăţii, dezvoltării morale şi spirituale, inclusiv a formării reprezentărilor denaturate în psihicul minorilor despre echivalenţa socială a relaţiilor sexuale tradiţionale şi a celor netradiţionale, se interzice propaganda imoralităţii în spaţiul public, în special, în sistemul educaţional, mass-media, publicitate şi alte domenii cu expunere publică sporită. Propaganda imoralităţii în cadrul unui spaţiu privat prin atragerea (recrutarea) minorilor se interzice". Sau:

2. Având în vedere faptul că la moment se află în dezbateri publice proiectul Legii privind Modul de Asigurare şi Restabilire a Ordinii Publice în cadrul Evenimentelor Publice, iniţiat de Ministerul Afacerilor Interne, considerăm necesar introducerea următoarelor modificări: Introducerea în art. 1 în lista noţiunilor şi următoarea noţiune: propagandă a imoralităţii — orice acţiune publică prin care se promovează şi/sau se afişează sub orice formă prin orice mijloace, cu orice motiv idei, simboluri şi/sau stiluri de viaţă neconforme moralităţii publice tradiţionale — homosexualitate, lesbianism, transsexualism, bisexualism, pedofilie, zoofilie, incest, precum şi alte perversiuni sexuale. La art. 4 de exclus sintagma „sau de orice alt criteriu". La art. 13, alin. 3, de introdus lit. h1 activităţi de propagandă a imoralităţii".

Membrii Sinodului BOM solicitau atunci ca aceste solicitări să fie examinate în mod prioritar şi de urgenţă, fapt care nu s-a întâmplat.

P.S. Pentru că știm că suntem monitorizați cu mare atenție în cadrul unei campanii ce poartă pretențioasa denumire de "stop fals", le recomandăm promotorilor acestei campanii, care, de altfel, ei înșiși recurg la fals, să citească și să recitească cu atenție articolul de mai sus, după care să facă aceleași lucru cu Declarația Sinodului BOM din 20 iunie 2013 că poate cumva le reușește să găsească vreun păduche fals sau discriminatoriu în părul broaștei. Succes!

