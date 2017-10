Riști să te infectezi cu HIV la salonul de înfrumusețare? Ce spun specialiștii.

Oficial, în Republica Moldova sunt înregistrați peste 10 mii de oameni infectați cu virusul HIV/SIDA. Cifra reală însă este de două ori mai mare, întrucât mulți dintre ei nu știu că sunt purtători ai acestui virus. Am hotărât să aflăm de la specialistul în domeniul HIV/SIDA, Roman Botnari, mai multe despre această infecție, dar şi cum poate fi prevenită.

Tatiana Cebotari, pentru Sputnik Moldova

Roman, aș vrea să ne faceţi pentruînceput o introducere în temă. Din punctul de vedere al unui specialist cu experiență, ce este SIDA și cum acționează această boală asupra organismului uman?

SIDA nu este o boală care apare și se manifestă doar într-un anumit mod. Acesta este sindromul imunodeficienței umane și își face apariția în urma contaminării cu virusul HIV. HIV este virusul care distruge sistemul imun al organismului uman și este alcătuit din celulele CD4. Când aceste celule sunt distruse în mare parte, organismul uman devine foarte vulnerabil la alți viruși, spre exemplu cei care provoacă răceală, gripă sau alte boli. Persoana cu HIV, ajunsă la această etapă, cu o imunitate practic distrusă și ne având acest scut de protecție, poate să moară din cauza unei simple tuse ce nu este controlată de CD4, iar motivul decesului va fi considerat maladia SIDA.

SIDA este o boală doar cu transmitere sexuală sau aceasta poate fi contractată și altfel? Întreb acest lucru pentru că foarte mulți oameni sunt de părere că te poți infecta cu HIV printr-un sărut sau doar printr-o atingere de mâini sau prin atingerea obiectelor pe care le-a utilizat o persoană care este deja infectată. În Moldova există încă o mare frică față de persoanele HIV-pozitive, din păcate. Se fac campanii de informare, sunt editate broșuri, oamenii au de unde se informa, dar oricum unii chiar se tem să dea mâna cu o persoană HIV-pozitivă. De ce există atâta reticență?

Aici miturile și lipsa de informare își fac bine treaba. Virusul HIV se transmite pe trei căi, sânge, contact sexual neprotejat, de la mamă la făt în timpul sarcinii sau alăptării la sân. Din păcate, oamenii se tem pentru că nu își manifestă interesul și nu își asumă responsabilitatea față de propria sănătate, continuând să creadă că asta nu îi va atinge anume pe ei. Din fericire, nu mai suntem în perioada în care abia a fost descoperit acest virus și se cunoșteau puține despre el. Astăzi, cercetătorii au pus toate punctele pe ”i” în ce privește și HIV/SIDA. Știm care sunt căile de transmitere, cum să ne protejăm și dacă am aflat că suntem cu statut seropozitiv atunci există și un tratament. Tratamentul nu te scapă definitiv de acest virus, dar stopează procesul de înmulțire în sânge și distrugerea celulelor CD4, imunitatea crește, încărcătura virală (viruși HIV pe mililitru cub de sânge) scade până la zero și persoana HIV+ nu prezintă un pericol. Există un risc de doi la sută ca atunci când mergi la stomatolog sau la salonul de înfrumusețare să fii infectat cu HIV. Totodată, posibilitatea de a te alegi cu o hepatită C este mult mai mare, în special când mergi să-ți faci manichiura sau să te tunzi la frizerie.

Părinții se tem de multe ori să-și dea copilul la grădiniță sau la școală dacă în clasa sau grupa în care învață odraslele lor este o persoană infectată de HIV. De multe ori aceste cazuri provoacă conflicte, cei infectați sunt discriminați, iar părinții celor sănătoși nu vor decât să-și protejeze copiii. În această situație, există într-adevăr un pericol, ar trebui să fie formate clase speciale sau totuși riscul ca o persoană sănătoasă să se infecteze în aceste circumstanțe nu este atât de mare?

Atâta timp cât toți cei fin jur își vor manifesta astfel frica, nu vom rezolva nimic. Este o greșeală care provine din necunoaştere. Sunt copii cu diferite maladii și nu putem să îi împărțim după anumite criterii. Când părinții copiilor sănătoși vor înceta să arate această frică ce nu are rost și vor demonstra toleranță față de copii cu HIV, oamenii vor vorbi despre asta, vor simți sprijin și nu se vor mai teme să vorbească despre statutul lor. Atunci nivelul de protejare a copilului va fi unul mult mai eficient, în grădiniță sau școală va deveni un lucru normal, iar dacă situaţia va fi cunoscută, va crește și eficiența modalităților de protejare pentru că vor ști cum să procedeze corect cu copii HIV+ în situații de mici accidente.

Într-un cuplu unde un partener este purtător de HIV se poate naște un copil sănătos?

În proporţie de98 la sută, femeile infectate nasc copii sănătoși dacă fac un test la HIV și află despre boală la timp. Și asta datorită tratamentului antiretroviral, care, după cum spuneam, reduce virusul în sânge până la zero și astfel mama nu transmite virusul fătului. E important ca după naștere copilul să nu fie alăptat la sân. Pe lângă astea, mai trebuie respectate stric unele recomandări ale medicului infecționist.

În ce stadiu al infecției ajung oamenii la spital? Ce înseamnă moment oportun, diagnosticare la timp?

Persoanele infectate cu HIV/SIDA se adresează tardiv la medic. Oamenii ajung de obicei atunci când îi doare ceva. Se adresează la spital cu o problemă ca mai apoi să afle că aceasta a fost cauzată de virusului HIV. Da, așa sunt moldovenii, nu numai când e vorba de HIV. Majoritatea ajung să se interneze când deja au o imunitate foarte scăzută iar infecțiile oportuniste bat la ușă. Boala oportunistă e acea boală care a apărut ca urmare a imunității scăzute sau când deja este distrusă aproape în totalitate, iar aceste boli nu sunt altele decât răceala, gripa, tuse etc. Atunci când o persoană este diagnosticată la timp, este foarte bine să înceapă tratamentul recomandat de medic pentru a nu permite bolilor/infecțiilor oportuniste să apară. Asta doar va ameliora starea de sănătate și lupta imunității cu virusul va da rezultat într-un timp mai scurt.

Crezi că societatea este suficient de informată în privința HIV / SIDA sau totuși ar trebui să fie organizate mai multe campanii de informare în acest sens?

Campanii se fac suficiente, informație este peste tot, dacă vrea, găsești și acasă, pe internet. Problema e în societatea noastră, mulți au o atitudine indiferentă față de problema HIV/SIDA, sunt convinși că nu se vor ciocni cu această problemă, iar acesta este primul pas spre contaminare. Cu părere de rău, asta este realitatea să cu asta luptăm în fiecare zi pentru a schimba puțin viziunea societății asupra acestei probleme.

Știu că ai participat la mai multe seminare internaționale în acest domeniu și aici vreau să te întreb dacă există vreo diferență între Republica Moldova și alte țări la capitolul integrare în societate, angajare în câmpul muncii ș.a.?

În statele Europene, ca și în America, lucrurile sau ceva mai bine la capitolul toleranță față de persoanele HIV+ și grija față de propria sănătatea. Iar acest factor joacă un rol important în reducerea numărului de cazuri noi depistate în fiecare an. La noi însă, ca și în Ucraina sau Rusia, lucrurile stau mai prost, toleranță mai puțină, discriminare mai multă, oamenilor le pasă mai puțin sau dacă le pasă, nu au curajul să contribuie la diminuarea și stoparea răspândirii HIV/SIDA. Din aceste motive, cu părere de rău, numărul persoanelor noi depistate cu HIV în țara noastră crește în fiecare an.

Ce recomandări ai pentru cetățenii din Republica Moldova pentru a preveni infecțiile cu HIV/SIDA sau pentru a nu ajunge în stadii tardive la medic.

Ar fi bine dacă mâine ar merge toți, în deosebi tinerii, să facă un test la HIV, pe care îl pot face anonim și gratuit. Să ducă un mod sănătos de viață și să nu aibă un comportament riscant supunându-se riscurilor de contaminare. De asemenea, practicarea contactului sexual protejat joacă un rol primordial, dat fiind faptul că cei mai mulți se infectează cu HIV pe cale sexuală.

Vă mulțumesc!