Interviu cu Iurie Bădicu: Industria creativă - de la idee la business

Genericul acestuia este "Industrii creative: de la idee la business". În cadrul evenimentului, veți putea afla istorii de succes din domeniul industriei creative moldovenești și nu doar. Unul dintre oamenii care va povesti despre cât de complicat sau ușor este să dezvolți o afacere în industria creativă este Iurie Bădicu.

Interviu cu Iurie Bădicu, compozitor, producător muzical

Cristina Bumbu-Dănuță, pentru Sputnik Moldova

Ce este industria creativă? Cât de dezvoltată este ea în Republica Moldova?

Industria creativă ca noțiune și ca domeniu în economia țării noastre a apărut recent. Ea este un mix între o idee și un business. Industria creativă este, de fapt, întregul proces de la apariția unei idei creative, până la transformarea ei în afacere. În cazul în care omul face ceva frumos, iar oamenii doar îl aplaudă, îi dau flori aceasta nu este industrie, este doar o apreciere a talentului pe care-l are.

Asta ar însemna să scoatem bani din artă, creație?

Da, arta are rolul ei important în actuala economie mondială. În majoritatea țărilor dezvoltate, arta are un aport considerabil în PIB-ul țării.

Domnule Bădicu, pe 18 noiembrie, la Chișinău, va avea loc un eveniment special, cu genericul "Industrii creative: de la idee la business". Care este scopul acestui eveniment și cine poate participa la el?

Acest seminar grandios este pentru publicul larg. Așteptăm să vină câteva sute de oameni, ei vor avea ocazia să asculte istorii de succes din industria creativă moldovenească și nu doar. Se vor putea inspira din experiența oamenilor care și-au transformat talentul în activitate economică și înregistrează profit. Acesta este și mesajul nostru către cei care sunt interesați de eveniment că poți să faci un business și din creație.

Din câte am văzut pe pagina de facebook a evenimentului, deja câteva sute de oameni vor să participe. Veți avea loc suficient, mai durează încă perioada de înscriere la eveniment?

Data limită pentru înscriere la eveniment este 16 noiembrie, intrarea este gratuită, dar poți intra doar în baza înscrierii prealabile. Cei mai interesați de acest eveniment sunt tinerii, care vor să afle cum își pot transforma ideile lor năstrușnice în bani în buzunar.

Trupa "7 Clase" va fi prezentă la eveniment, va cânta la deschiderea evenimentului. Este și acesta un proiect de succes al producătorului muzical Iurie Bădicu? Veți vorbi despre acest proiect muzical, vor vorbi și băieții?

Ei sunt doar la început de cale, încă nu au reușit să facă un business.

Despre ce va vorbi Iurie Bădicu la acest eveniment?

Voi prezenta experiența mea din ultimii 10 ani în industria creativă. Voi povesti despre proiectele mele de succes, despre provocări și insuccese. Toți vorbitorii vor împărtăși din experiența lor și vor spune lucrurilor pe nume, date exacte și cifre exacte. Eu voi încerca să spun la fel lucrurilor pe nume, nu vom vorbi la modul general, dar vom prezenta date exacte despre toate: și bune, și rele.

Sigură că este un eveniment care va avea impact, vor exista doritori de a se implica în industria creativă, dar ne permite la moment legislația? Avem un cadru legal potrivit acestui domeniu?

Dacă acum 10 ani, toți oamenii de creație desfășurând activități formalizate, contribuiau la PIB-ul țării în mărime de 0,33 %, azi contribuția acestui sector la PIB-ul țării este de 3,5%. Este sigur că avem și noi un cuvânt de spus în economia țării, întrucât media europeană este de 5,5%. Trebuie să înțelegem că industria creativă presupune filmografia, producție tv și radio, tot ce este legat de publicitate și reclamă, IT, muzică, pictură și literatură. Prin anii 2005-2006 Moldova a făcut un salt enorm în domeniul industriilor creative. Este adevărat că legislația noastră are multe lacune, mai ales pentru acest domeniu. Acum sunt probleme legate de legislația fiscală care nu este ajustată pentru această industrie. Noi nu avem o lege care ar reglementa industria creativă, actualmente activăm în baza legilor care reglementează oricare alt business, dar nu e corect, ar trebui să fie o altfel de abordare pe acest segment, al industriilor creative.

Viitorul industriei creative în Moldova ar putea fi periclitat de lipsa unei legislații în domeniu?

Este evident că depunem efort alături de alte entități care se implică activ în domeniul industriei creative pentru a racorda legislația din domeniu la nevoile noastre. Este nevoie de timp. Îmi amintesc că acum 10 ani, eu am acordat exact 10 întrebări mai multor instituții din țară, la care nu a putut nimeni să răspundă (Serviciul Fiscal, Serviciul Vamal, Ministerul Culturii, Biroul Național de Statistică, etc). Întrebările erau simple, pe mine mă interesa să aflu: Câte întreprinderi există în țară în domeniul industriilor creative? Care este cifra de afaceri a acestor entități juridice? Care este profitul înregistrat de acestea? Care este cota din PIB-ul țării? Iată că abia după un deceniu eu am primit răspuns la aceste întrebări înaintate în formă scrisă încă acum 10 ani. Este o realizare de a mea pentru că am avut curaj să-i întreb pe toți: de ce nu știu, de ce nu pot răspunde la aceste întrebări? Astăzi deja știm că în industriile creative din Moldova sunt implicați câteva sute de mii de oameni.

Vă încântă răspunsurile primite după 10 ani de așteptăre?

Răspunsul constă în faptul că actualmente, în Republica Moldova, este recunoscută industria creativă, putem utiliza acest termen. Deoarece după destrămarea Uniunii Sovietice, toate industriile au avut de suferit, iar tot ce era legat de creație a fost cumva dat în gestiunea statului, care și-a luat angajamentul să finanțeze teatrele și alte instituții culturale. Nimeni nu era interesat să transforme creația în bani, statul nu a avut bază legislativă pentru a reglementa acest sector. Dar au existat oameni care pe cont propriu au decis să dezvolte industria creativă. Istoriile lor sunt diferite. Unii au reanimat un teatru, alții înființează o casă de discuri.

Acestea sunt spicuiri din istoriile pe care le putem cunoaște pe 18 noiembrie, la eveniment?

Exact, la acest eveniment veți putea afla istorii din diverse domenii, de la oameni ca noi. De exemplu, actrița Daniela Burlacu va povesti cum e să construiești un teatru de la zero și acum sălile de spectacol să fie pline. Vlad Constandoi va povesti despre prima casă de discuri din Moldova. Vor fi vorbitori din domeniul arhitecturii, IT și altele.

Este un eveniment util pentru cei care vor să se lanseze în domeniul industriilor creative. Vorbeați mai sus că până acum majoritatea au activat pe cont propriu, asta înseamnă dezvoltarea unui sector privat. În cazul în care industriile creative devin tot mai atractive pentru investitori, credeți că acele instituții (teatre, săli de concert) aflate acum în gestiunea statului vor fi privatizate, vor deveni interesante pentru investitori?

În cadrul unei economii funcționale, statul ar trebui să-și asume responsabilitatea asupra unor edificii importante din domeniul cultural. Dar există multe alte edificii care stau în paragină și care ar putea să prindă viață dacă ar fi date în gestiune privată. Sunt lucruri implementate în alte țări, trebuie doar să știm cum să reanimăm un muzeu sau o galerie de artă. După exemplele celor de peste hotare, noi am încercat să facem concertul de lansare al trupei "7 Clase" în fața Muzeului Național de Istorie a Moldovei, în aer liber. Este doar un exemplu, cum putem reanima aceste instituții.

Vă mulțumesc!