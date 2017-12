Cum este perceput patriotismul în România și cum ar trebui să fie

Nu cu mult timp în urmă, am asistat la un dialog desfășurat pe Facebook între doi prieteni. Unul dintre ei, militar de profesie, a fost deranjat de atitudinea celuilalt și a început să toarne tot soiul de aberații, acuzându-i pe toți ceilalți membri ai grupului din care facem parte că ar fi „patrioți ruși" iar el este un „patriot român" și va părăsi de bunăvoie grupul. Firește, nu a uitat să înșire clișeele de propagandă arhicunoscute; cum că rușii cei răi, pe lângă faptul că ne-au luat Basarabia în 1812, au fost parte din pactul Molotov-Ribbentrop în 1940 sau cum în 1989 „l-au dat jos de la putere pe președintele patriot Ceaușescu și l-au împușcat", etc…etc.

Las deoparte aceste clișee ieftine de propagandă care sunt adânc înrădăcinate în mințile multor români și le pun acestora o întrebare de bun simț: Măi oameni buni, numai rușii au fost capul răutăților de-a lungul istoriei noastre? Nu cumva turcii ne-au împilat o jumătate de mileniu? Nu cumva a existat și Imperiul Habsburgic, care a împilat Transilvania și (o scurtă perioadă de timp) Oltenia? Nu cumva a existat și Germania care în perioada 1916-1918 a ocupat sudul României Mici pe care l-a jefuit la sânge, matematic? Avem cumva față de Turcia, Austria, Germania aceleași resentimente pe care le avem față de Rusia? Nu, nu avem. Din contră, avem relații amicale, ba chiar strânse relații economice. Atunci de ce cu Rusia este altfel?

Unii spun că există o antipatie organică a românilor față de ruși. Haida-de! Să privim un pic prin târgurile și oboarele românești la fiecare sfârșit de săptămână. Aici vin mulți cetățeni din Republica Moldova, cu precădere din Transnistria. Marea lor majoritate vorbitori de limba rusă. Cumva românii care se află la târg îi ocolesc sau le cer imperativ să plece la ei acasă? Nicidecum. Românii cumpără de la acești oameni produse care le lipsesc, întră în dialog cu aceștia, le devin clienți. Avem de-a face cu relații interumane absolut normale, nu există nici un fel de ură sau antipatie. Conform unui calcul simplu, la fiecare sfârșit de săptămână în târgurile românești câteva zeci de mii de români interacționează pașnic, dialoghează, au relații comerciale cu zeci de mii de cetățeni de origine rusă din stânga Prutului.

Atunci, unde este „antipatia organică" a românilor față de ruși? Nu cumva este generată de undeva din exterior? Se știe de unde:dinspre acel Occident rapace, care ne-a amăgit cu luminile sale. Iar după ce i-am oferit pe tavă tot avutul nostru, și-a arătat adevărata față, de stăpân nemilos și lipsit de omenie. Căci numai lipsă de omenie este axioma occidentală: „ce-i al tău este și al meu, iar ce-i al meu este numai al meu".

Așadar, Occidentul consideră dreptul său exclusiv stabilirea relațiilor economice cu Rusia; noi, slugile, suntem puși să mârâim la ruși cum mârâie câinele la trecători printre ulucile gardului! De ce? Simplu: noi, românii să fim oamenii de sacrificiu, carnea de tun într-un conflict care le-ar aduce granzilor occidentali profituri imense!

Uite așa, prin exacerbarea rusofobiei, românii au adoptat acea atitudine ostilă față de Rusia și de tot ce este rusesc. Fără să bage de seamă cum, în timp ce agitau tricolorul și scandau „Basarabia, tezaurul", o gașcă de trădători cocoțați la conducerea acestei țări au distrus și înstrăinat activele acesteia, au dat pe nimic solul și resursele din subsol, pădurile, apele… Oare ce a mai rămas de dat? Se uită cu bună știință faptul că, în perioada cât România s-a aflat în sfera de influență a Uniunii Sovietice toate aceste avuții erau în proprietatea statului român; mai mult, au fost sporite prin munca întregului popor român.

Așadar, cine ne-a jefuit: Rusia sau Occidentul? Răspuns: varianta 2! Când au fost românii patrioți? În prezent, când agită tricolorul și urlă lozinci din care nu lipsesc Basarabia și tezaurul, dacii și legionarii, sau în trecutul nu prea îndepărtat când, prin munca lor, românii au adus plusvaloare țării, au adăugat noi active la avuția națională, au avut relații de colaborare cu țările din cele patru puncte cardinale? Răspuns: tot varianta 2!

Revin la acel om care i-a făcut „patrioți ruși" pe toți românii care vor relații amicale și de colaborare cu Rusia. Acei oameni nu au cum să fie patrioți ruși. Nu s-au născut în Rusia, mulți nici nu cunosc bine limba rusă. Șunt români, s-au născut în România simt românește mult mai bine decât alții. Pentru că vor pentru România relații de colaborare pe multiple planuri, mai ales pe plan economic, deoarece Rusia este pentru noi O PIAȚĂ. O piață care ne-ar aduce mari beneficii. Mai presus de toate, vor relații de amiciție și respect reciproc cu rușii.

Așadar, ce trebuie făcut ca să fii cu adevărat un patriot român? Să agiți tricolorul aiurea, la toate șușanelele partidelor politice, în timp ce ăia din vârfurile acestor formațiuni au oferit bogățiile țării acelui Occident rapace? Să-ți crape pieptul de atâta mândrie „patriotică" sub uniforma militară, în timp ce „partenerii strategici" de peste baltă, din căsoiul ăla în formă de pentagon îți umilesc tricolorul și te trimit pe post de mercenar unde a înțărcat dracul copiii, în Afganistan sau aiurea, pe post de carne de tun? Nu ar fi mai bine să lăsăm cu toții toată propaganda aia găunoasă, nu ar fi bine să refacem relațiile economice, politice și culturale cu Rusia, așa cum am mai făcut-o? Da, ar fi bine! Pentru că am fi în perfect consens cu zecile de mii de români care, la fiecare sfârșit de săptămână, înteracționează cu cetățeni ruși la piață, vând și cumpără, stabilesc relații în timp! Aceasta este vocea poporului.O voce care trebuie să fie ascultată!

Marian Rădulescu, Glasul