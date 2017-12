Sărăcia ca mod de viață: De ce suntem atât de săraci?

Republica Moldova rămâne una dintre cele mai sărace țări din lume. Din cauza sărăciei fiecare persoană în parte o duce rău, iar în ansamblu societatea e săracă. Și invers, o țară săracă diminuează potențialul economic, social și cultural al unei persoane, contribuind la degradarea acestei persoane. Și în acest mod nu mai putem ieși din acest cerc vicios al sărăciei.

Moldovenii au căutat căi de ieșire din această situație, căi de a scăpa de sărăcie. Cei mai mulți au ales să emigreze, dar se pare că aceasta nu este o soluție de lungă durată. Transferurile bani de peste hotare nu pot dura la infinit. Oamenii care se află peste hotare, pur și simplu, nu vor mai trimite bani, mulți au tendința de a se îndepărta de țara de origine. În consecință, volumul transferurilor de bani de peste hotare va scădea în viitorul apropiat. Un scenariu favorabil pentru Republica Moldova este ca atât investitorii privați din țară, cât și cei de peste hotarele ei să sporească cererea pentru forță de muncă internă, să majoreze salariile și să cheme oamenii din diasporă acasă.

I-am rugat pe câțiva oameni din diverse domenii de activitate să ne spună de ce, după părerea lor, moldovenii sunt săraci. Iată ce au răspuns:

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Ion Dron

"Împroprietărirea cetățenilor acestei țări nu a fost o prioritate nici pentru guvernare, la fel ca și gestionarea și punerea în valoare a potențialului uman. Politicile economice și fiscale au fost promovate în așa fel încât omul să nu aibă poftă de afaceri sau de proprietăți. De ce? Pentru că omul neîmproprietărit poate fi destul de ușor manipulat. Punct." (Ion Dron, jurist, avocat)

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Valeriu Ostalep

"Sistemul de educație nu este îndreptat spre educarea unui cetățean puternic al propriului stat. Nu este explicată și stimulată concurența și competiția. Nu este simțita legătura între responsabilitatea directă pentru deciziile luate de către autorități în favoarea sau defavoarea societății. Și, în sfârșit, corupția la nivelul cel mai înalt este bazată pe lipsa unei presiuni din partea societății, care este divizată, slabă și foarte fricoasă. Lipsa cunoștințelor privind protecția legală a intereselor. (Valeriu Ostalep, politolog, fost viceministru de Externe)

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Svetlana Sainsus

"Moldovenii sunt săraci fiindcă s-au născut într-o țară unde, din păcate, corupția e la putere. Ajutoare vin în țară, dar ele sunt furate. Nu consider că Moldova e o țară săracă. Problema e ca cei de "sus" sunt prea hapsâni. De aceea, noi niciodată nu vom avea salarii decente și un trai decent". (Svetlana Sainsus, cofondator al platformei de colectare de fonduri "caritate.md")

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI EL Radu

"Moldovenii sunt săraci din motiv că nu se ocupa corect de finanțele lor, uneori cheltuie pe lucruri ce nu sunt necesare la moment, plus, de cele mai multe ori, investițiile nu sunt făcute cu cap. Apropo, sunt săraci o buna parte dintre moldovenii ce au mai rămas aici, mai ales cei în etate, moldovenii de peste hotare sunt bine-merci, vorbesc aici despre cei aflați în spațiul european." (EL Radu, interpret)

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Sergiu Ungureanu

"Moldovenii sunt săraci din mai multe cauze. Sunt puțin informați despre posibilitățile pe care le au pentru a atinge anumite scopuri economice. Cunosc foarte puțin despre cerințele pieței. O altă cauză este educația tot mai proastă, moldovenii de azi mai degrabă așteaptă ajutoare, decât caută soluții pentru problemele lor financiare. Politica statului și climatul nesigur atât juridic, politic și economic, creat de acest stat, care este interesat să aibă oameni săraci și proști. Frica, frica de a rămâne acasă și a risca să facă o afacere, frica de a lupta în instanțe și nu numai, pentru drepturile lor, frica de acest stat. Mândria moldovenilor care îi face de multe ori să cheltuie banii agonisiți pe chestiuni vremelnice de dragul falei în fața vecinilor, în loc ca banii să-i investească în mici afaceri, astfel deschizând și noi locuri de muncă." (Sergiu Ungureanu, economist)

E complicat să explici de ce moldovenii încă sunt săraci. Am impresia că deja ne obișnuim și chiar a devenit un stil de viață. Unii, în mod special bătrânii, se mulțumesc cu puținul pe care-l au, se resemnează. Îmi amintesc că era o zi răcoroasă de toamnă târzie, în 2015, făceam un reportaj pentru Sputnik Moldova. În stradă am întâlnit o doamnă trecută de 60, arăta impecabil, vorbea frumos, avea chipul senin ne-a răspuns amabil la întrebarea: Cum reușește să se descurce doar cu pensia mizeră pe care o primește? "În primul rând, nu cheltuiesc mult pentru mâncare. Mănânc carne foarte rar, cartofii sunt preferați de mine, sunt mai ieftini decât alte produse și sățioși, ne-a răspuns ea zâmbind. Mai am un secret: pentru a economisi și mai mult, cojile de cartofi nu le arunc, le spăl binișor și fac din ele supă. Știți ce bună este", a adăugat doamna iarăși zâmbind.

Oricât de săraci am fi, important este să nu ne pierdem demnitatea.