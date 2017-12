Opinie: ÎS "Calea Ferată a Moldovei" ar putea fi vândută. Când și în ce condiții

Interviu cu Oleg Tofilat, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Domnule Oleg Tofilat, avem nevoie de reformarea Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova? Este ea în prag de insolvabilitate?

Pe timpul Uniunii Sovietice, noi transportam în jur de 30 de milioane de tone de marfă anual, iar în prezent, în cei mai buni ani, noi avem în jur de 5 milioane de tone de marfă transportată pe căile ferate din Moldova. Volumul de marfă a scăzut de șase ori, dar avem aceeași infrastructură de întreținut. Deci, chiar este o problemă. Transportul de pasageri poate fi împărțit în trafic internațional și local. În cazul transportului de pasageri pe curse internaționale am avut o situație bună până în ultimii ani, până prin 2014, atunci principalele destinații fiind Moscova și Sankt Petersburg. Numărul de pasageri a scăzut dramatic ca urmare a conflictului din Ucraina, dar și a liberalizării transportului aerian cu Rusia, care s-au întâmplat concomitent. Drept urmare, a crescut de trei ori oferta pe piața avia, prețul biletelor la tren și avion către aceeași destinație fiind aproximativ egale. De aceea oamenii au preferat să zboare cu avionul, iar CFM se chinuie să-și acopere cheltuielile, nici vorbă de profit din transportul de pasageri.

Ce a făcut până acum Guvernul? Există deja o strategie de reformare a CFM? Este adevărat ceea ce se vehiculează, că mii de angajați ai CFM vor rămâne pe drumuri? Totuși, Calea Ferată a Moldovei este întreprinderea de stat cu cel mai mare număr de angajați.

Trebuie să înțelegem o inadvertență a democrație care se numește "orizont electoral", orice guvern are mandate până la următoarele alegeri și dacă își poate permite să nu recurgă la reforme radicale, atunci nu le va face. O altă particularitate a domeniului public este că, "deși nu vrei să faci ceva, e bine să spui că vei face, adică să creezi aparența că vei face asta cu adevărat". Trebuie să înțelegem că profit din transportul de pasageri pe calea ferată, fie internațional sau local, noi nu vom înregistra, oamenii preferă avionul. De aceea nu putem vorbi de eficiență economică în acest sens.

Totuși, trebuie să existe motive pentru care să păstrăm o astfel de întreprindere, care ar fi ele?

Transportul pe calea ferată este mai ecologic decât cel rutier, dacă este bine gestionată, atunci te costă mai puțin să transporți pe calea ferată decât cu camioanele.

Ce înseamnă corect gestionată? În cazul CFM, cum vedeți dumneavoastră o mai bună gestionare?

Noi trebuie să înțelegem că finanțarea din exterior, spre exemplu, nu este o soluție pe termen lung. Pentru că oricât de mulți bani vom avea, ei se vor epuiza și dacă nu sunt corect gestionați, nu vor da rezultate mâine. Acești bani sunt un mijloc ce ne va ajuta să facem reforme astfel ca lucrurile să meargă mai bine ulterior și să nu mai avem nevoie de aceste injecții financiare. Actualmente noi avem "conceptul de reformă a CFM", aprobat în septembrie de Guvern și acordul de împrumut între Guvernul RM și BERD, BEI și Comisia Europeană. În total, 100 de milioane de euro sunt credit, iar 5 milioane sub formă de împrumut nerambursabil. Din acești bani vor fi cumpărate locomotive noi și va fi îmbunătățită infrastructura. Noi nu putem spune că aceasta este reformă la CFM. Vom avea locomotive noi, mai performante, dar și mai scumpe în exploatare, vom mai avea și un tronson de cale ferată reabilitat. Acest lucru ne va îmbunătăți caracteristicile operaționale, dar nu se va reflecta asupra modului în care "ÎS Calea Ferată" își gestionează activitățile.

Care ar fi atunci soluția? Trebuie să lichidăm ÎS "Calea Ferată a Moldovei" sau să realizăm o reformă serioasă?

Dacă ar fi să privim lucrurile un pic cinic, atunci pe termen scurt, cea mai bună soluție ar fi lichidarea ei. Însă pe termen lung, e bine să păstrăm acest tip de infrastructură pentru că noi trăim într-un context regional și internațional, și dacă azi nu sunt fluxuri mari de tranzit, asta nu înseamnă că ele nu vor fi mâine. De asemenea, nimeni nu garantează că întotdeauna va fi mai convenabil să transportăm marfa cu camioanele. Cartea albă a transportului în Europa, un document important, spune că transportul de mărfuri se va orienta către calea fluvială și cea ferată.

Să înțeleg că vom păstra această întreprindere de stat, dar va fi reformată, vor urma un șir de demisii?

Reforma CFM, trebuie privită ca o reformă a sectorului. Primul lucru care se va face, va fi divizarea funcției de control de componenta de infrastructură și de cea a transportului. La fel ca în cazul transportului auto, statul trebuie să-și asume angajamentul de a întreține infrastructura feroviară, pe de o parte, și de cealaltă parte să aibă și funcția de control. Iar transportul de marfă și pasageri va fi efectuat de companii care se vor conforma rigorilor impuse de stat. Deocamdată guvernul nu a stabilit cum și din ce surse va fi finanțată infrastructura feroviară.

Credeți că statul își va asuma aceste costuri sau va vinde ÎS "Calea Ferată a Moldovei"?

Cineva spunea: "Toate lucrurile, înainte de a deveni simple, au fost complicate", poate că ceea ce azi ne pare complicat, mâine va fi simplu. La întrebarea dumneavoastră pot să răspund tranșant, dar în stil democrat "da și nu". "Da", pentru că există operatori privați de cale ferată și nu este o problemă. Și "nu" pentru că nu am divizat încă "funcția de supraveghere și control" de "funcția de transport de marfă și pasageri". Deci, răspunsul meu este că teoretic, da, noi putem vinde ÎS "Calea Ferată a Moldovei", dar numai după ce vor fi puse bazele unui sistem modern de transport feroviar. Ceea ce ar însemna să avem un organism de supraveghere și o regie care se ocupă de infrastructura feroviară, ambele de stat. Însă expediția propriu zisă, vagoanele sunt administrate de o altă entitate, iată pe aceasta din urmă noi putem s-o vindem sau s-o dăm în concesiune. Dacă vrem să înțelegem cum va avea loc reforma la CFM, trebuie să privim cum a avut loc reforma în aviație. Acum 25 de ani, aviația era în aceeași situație în care se află acum calea ferată. Dacă vom lăsa ÎS "Calea Ferată a Moldovei" așa cum este ea actualmente, chiar dacă vom pune un director foarte bun și vom fi siguri că nimeni nu mai fură, oricum lucrurile nu se vor schimba spre bine.

Vă mulțumesc!