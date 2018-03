Incredibil: Cum sunt prostiți chișinăuienii - afacerea genială a 30 de moldoveni

CHIȘINĂU, 17 mart — Sputnik, C.S. A trecut un an de zile de când Sputnik Moldova a scris despre afacerea genială pusă pe picioare de 30 de moldoveni. Mii de chișinăuieni continuă să achite lunar câte un leu pentru un serviciu inexistent. Este vorba de așa-numita "antenă colectivă”, iar dacă încerci să afli ce e cu acest serviciu, nimeni dintre locatarii care achită cu regularitate acest leu, nu știe despre ce este vorba și nici nu cunoaște unde pleacă acești bani, și spun că "e ceva rămas de pe vremuri".

Într-adevăr, descoperim că în anul 1997, Guvernul Republicii moldova a aprobat o hotărâre prin care reglementa "modul de achitare de către populaţie a plăţii pentru serviciile locativ-comunale şi pentru folosirea reţelei de radiodifuziune şi a antenei colective de televiziune", doar că acest act normativ a fost abrogat printr-o altă hotărâre de Guvern încă în anul 2002 în care nu mai regăsim nici un cuvânt despre "antena colectivă de televiziune".

Am încercat să aflăm totuși, cine prestează acest serviciu inexistent și unde ajung banii oamenilor. S-ar părea că este vorba de o sumă insignifiantă, dar dacă să adunăm suma achitată pentru acest "serviciu" din anul 2002 în coace, atunci o să constatăm că se adună o sumă de bani foarte frumușică.

Răspunsul l-am găsit chiar pe pagina InfoCom-ului la rubrica întrebări și răspunsuri, unde un locuitor al Capitalei încearcă să afle care sunt pașii pentru a sista acest serviciu. Iată ce răspuns oferă angajații InfoCom-ului:

"Stimate domn, pentru a sista serviciul Antena TV Colectiva trebuie să vă duceți pe adresa I. Creanga 59, la furnizorul care prestează acest serviciu S.R.L. "Extindere" (antena) sau sunați la tel. 719459 pentru a va rezolva problema. Cu respect Gh. Golban", au scris cei de la InfoCom.

Deci, aflăm că aceasta este o ”problemă a noastră”, iar serviciul este prestat de către o societate cu răspundere limitată (S.R.L), care cu regularitate colectează acest leu de la cetățeni, chiar dacă, practic, nimeni nu mai beneficiază de acest serviciu din anul 2002.

Am consultat baza de date privind întreprinderile din Republica Moldova și am constatat că acest S.R.L. are 30 de fondatori, iar administratorul este Chirița Boris.

Chiar și după 31 decembrie 2017, când, potrivit Întreprinderii de Stat ”Radiocomunicații”, recepția programelor TV în format analogic nu mai poate fi posibilă, S.R.L.-ul continuă să colecteze bani de la populație.