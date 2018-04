Băsescu, făcut praf de un jurnalist român

BUCUREȘTI, 26 aprilie, Sputnik, Dragoș Dumitriu. Dosarul penal deschis la Parchetul General în cazul celebrei înregistrări audio în care Traian Băsescu declara, neștiind că este înregistrat, cum s-a decis condamnarea lui Dan Voiculescu și a celorlalți inculpați din dosarul "Telepatia", a fost clasat cu încălcarea dreptului la apărare, așa se afirmă într-o recentă ordonanță a unui procuror.

Ziarista Ana Maria Roman, realizatoarea emisiunii "Esențial" (Antena 3) a dat publicității această ordonanță a procurorului Cristian Lazăr, adjunctul Secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul General, prin care se arată că dosarul privind înregistrarea cu Traian Băsescu a fost închis, pe 17 noiembrie 2017, cu încălcarea dreptului la apărare, urmărirea penală făcându-se fără a fi respectate garanțiile procesuale.

Dar, acolo mai apare ceva — declarația lui Traian Băsescu prin care acesta încerca să se disculpe în fața procurorilor pentru cele ce apar în înregistrare. Și o face, penibil, după cum urmează:

"Niciodată nu am fost interesat, nu am cerut detalii/informații cu privire la dosarul lui Dan Voiculescu. (…) nu am cerut niciodată detalii cu privire la vreun dosar penal aflat pe rolul parchetelor și al instanțelor. Discuția cu privire la dosarul Voiculescu — așa cum apare pe înregistrare — a fost făcută în acest context; este adevărat că eu am menționat cele consemnate în transcriptul înregistrării (…). Trebuie să precizez însă următoarele: așa cum am mai arătat mai sus.

"Atât Sebastian Ghiță, cât și eu ne manifestăm supărarea/indignarea cu privire la cauzele penale de care eram afectați. (…) În această conjunctură, eu, având informațiile despre care am vorbit mai sus, le-am prezentat într-o formă exagerată și neglijență, nu am fost nici logic în exprimare și, în plus, am dat o nuanță care să îmi convină în raport de Coldea și Kovesi, pe care îi consider responsabili pentru ce s-a întâmplat familiei mele", spune Băsescu.

Cu alte cuvinte, Băsescu se asociază acum deliberat cu Ghiță întru "supărare", după ce ani de zile l-a considerat un simbol al corupției. Iar înregistrarea din care reieșea că el este un fel de stăpân al destinelor — a fost doar "o clipă de exagerare, o nuanță" care să le facă pe plac lui Kovesi și Coldea!

Ba chiar Băsescu se umilește declarând procurorului despre el, "președintele jucător", că "nu a fost logic în exprimare" (!), "neglijent"…

„Viteazul Băsescu a ajuns un bătrânel fricos și trist", constată Victor Ciutacu. Cunoscutul jurnalist a scris un scurt articol publicat de agenția DC News, în care lansează asupra lui Băsescu… ceea ce merită!

"Fostul președinte Băsescu, mai nou zis și Unificatorul, a ajuns să declare, în scris, la procuratură, că s-a dat mare la Ghiță că-i raportau Coldea & Kovesi mecanismul execuției politice a lui Voiculescu și că ar sta comod pe înregistrările din biroul lui", declară Ciutacu.

Într-adevăr, în aceeași declarație, Băsescu afirmă incredibil și că "Niciodată nu am fost interesat, nu am cerut detalii/informații cu privire la dosarul lui Dan Voiculescu. (…) nu am cerut niciodată detalii cu privire la vreun dosar penal aflat pe rolul parchetelor și al instanțelor".

Adică nu Băsescu era cel care îi spune în față Gabrielei Firea că s-ar putea să nu-I mai vină soțul acasă, nu Băsescu făcea paradă de toate știutor în confruntările politice, cu Geoană și cu oricare adversar pe care-l "nimicea" ca "jucător"? Sau poate spune acum că nu era "jucător"?…

"Fostul afla și omega al politicii a folosit penibilul subterfugiu avocățesc pentru a se scoate în dosarul deschis ca urmare a difuzării pe România TV a unei înregistrări ambientale", spune Ciutacu, amintind cum "fostul președinte de stat se umfla ca broasca pe bordură, într-o crâșmă la modă, că și-a folosit uneltele docile pentru a-și trimite rivalul politic după gratiile de la Rahova. Și în care le transmitea lor, uneltelor, că el, tăticul absolut, are la mână, prin înregistrări de șmenar bătrân făcute în biroul prezidențial, toate vârfurile statului paralel".

Dar, de atunci s-au schimbat multe, iar "Fostul afla și omega al politicii" a stabilit un record mondial la numărul de rude cu probleme penale.

"De la făloșenia cocoșească și până azi, fratele mai mic i-a intrat la ocnă și a ieșit devastat de acolo, nepotul Dragoș a luat locul cald din celula de la Poarta Albă al mijlocitorului de sentințe Mircea, fiica Ioana a ajuns inculpată pentru că i-a făcut lui rost de parale pentru campania electorală, iar cumătra Elena s-a roit profitabil pe ruta Grecia-Costa Rica, sătulă să aștepte salvarea de la cel al cărui unic scop în viață e să se salveze pe sine se", comentează nimicitor Victor Ciutacu.

Iar finalul articolului justifică titlul pe care l-am dat acestei știri — "Ciutacu șterge pe jos cu Băsescu":

"Mie, care am totuși vreo două cincinale de meciuri cu Băsescu în picioare, a ajuns să-mi fie rușine de jena care ar trebui să-l muncească pe el…".