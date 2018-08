Opinie din Armata SUA despre acțiunile jandarmilor la București

BUCUREȘTI, 11 aug — Sputnik. Un român încadrat în armata SUA, care a urmărit evenimentele din noaptea trecută, consideră că jandarmii au acționat mai multe decât decen în timpul acțiunilor de protest din 10 august.

"Ca și membru al US Army și făcând parte și dintr-o unitate de Poliție Militară (care pe deoparte se ocupă și cu operațiuni de "Crowd/Riot Control) din cele văzute în imaginile de la TV (și m-am uitat chiar la canalele "anti-sistem"), jandarmii au acționat mai mult decât decent", a scris pe Facebook Mihai Jurcău.

"Trebuie să fi un total ignorant sau să nu ai habar deloc de procedurile de operare a unei unități de Riot Control, sau cel puțin a metodelor de operare a forțelor de ordine să susții că Jandarmii sunt instigatorii", consideră acesta.

Potrivit lui, în situația creată forțele de ordine au procedat adecvat.

"Când ai huligani care intra ilegal în muzelul Antipa, când vezi că se arunca cu pietre, bâte, cuțite, femei jandarmi bătute și lovite cu picioare, dat foc la mașini, eu zic că Jandarmii au acționat mai mult decât decent", afirmă Jurcău.

Pe de altă parte, militarul consideră că jandarmii fie nu aveau o pregătire tactică, fie nu aveau ordine necesare să mobilizeze și să rețină instigătorii.

"Gaze Lacrimogene? E OK. Trece după o zi, două… și vă zic asta de la unul care 6 ani la rând în fiecare an a luat câte un jet de OC Pepper Spray direct în ochi, și asta în "Mandatory Training" de la o distanță fixă și directă de 20 de inci (50 de cm) și am fost prin "Gas Chamber". Singura îngrijire medicală de care este nevoie e multă apa", a scris Mihai Jurcău.