Năstase și Sandu - falșii lideri ai unui fals protest

CHIȘINĂU, 23 aug — Sputnik, Feodor Larionov. Este puțin probabil ca această acțiune de protest va eșua, chiar dacă liderii politici se păruiesc la Primărie, încercând să clarifice cine a fost primul care a rezervat Piața pentru ziua de 26 august. Pentru ”adunarea generală”, organizatorii s-au pregătit temeinic și cu mult timp în urmă, au fost cheltuiți bani grei, iar acum, metaforic vorbind, fiecare trebuie să-și ocupe locul potrivit biletelor cumpărate. Show must go on, jocul urmează să aibă loc indiferent de vremea de afară.

© Sputnik / Miroslav Rotari Turnură neașteptată în cazul protestului din 26 august: Andrei Năstase schimbă macazul

Protestele opoziției radicale din capitala României i-au inspirat pe cei care au elaborat scenariul show-ului de la Chișinău. Andrei Năstase, care a tras o fugă până la București și a revenit plin de entuziasm, i-a îndemnat pe participanții la acțiunea de protest să aducă corturi, pentru a înnopta în Piață și a rămâne acolo pentru a marca Ziua Independenței.

Nu vreau să spun că ar fi demn de un scenariu hollywoodian, însă putem observa similitudini demne de un blockbuster. Este de remarcat dorința organizatorilor de a impresiona publicul și a le găsi o ocupație manifestanților, care sunt aduși în Piață fără vreun scop concret. Un alt scop al instalării corturilor în Piață nu există. Toată lumea ține minte cu ce s-au încheiat ultimele acțiuni de protest, când au fost instalate corturi în fața casei Guvernului, sub flamura Uniunii Europene și ale României — cu nimic. Iar acest ”orășel al corturilor” va arăta jalnic chiar și în comparație cu protestul precedent.

Din corturile din piață, Năstase vrea să transmită un salut Bucureștilor

Oficial, organizatorul acțiunii de duminică este ”Mișcarea de Rezistență Națională ”ACUM”, în numele căreia se scriu apel și sunt oferite interviuri. Însă în realitate, în spatele acestei denumiri frumoase se află Andrei Năstase, președintele partidului pro-occidental ”Platforma ”Demnitate și Adevăr" (DA) și Maia Sandu, șeful unui partid și mai pro-occidental, ”Acțiune și Solidaritate” (PAS).

De ce va timp, este la modă să discuți despre știri false. Însă o mișcare de protest falsă — este un nou nivel, care completează realitatea politică. În îmbinarea de cuvinte ”Mișcarea de Rezistență Națională”, despre care vorbește Năstase și Sandu, false sunt toate trei cuvinte, și acest lucru este un record absolut.

În primul rând, nu există niciun fel de ”mișcare”. Având în vedere acțiunile staff-ului opoziției, ei încearcă să repete scenariul unui ”marș spre Chișinău”, realizat deja de mai multe ori pe parcursul ultimilor ani. Este vorba de organizarea unor mitinguri mici în raioanele din țară, pe care le prezintă drept ”focare de revoltă spontană a poporului”, după care toți cei care pot fi adunați sunt aduși cu autocarele în Chișinău pentru a participa la acțiuni masive de protest în Piață.

Eșecul rușinos al lui Năstase și Sandu

Năstase și Sandu se pre că au studiat prost manualul tânărului demonstrant. Scenariul ”marșul spre Chișinău” ar putea mobiliza societatea doar în cazul în care indignarea ar mocni într-adevăr — și ar fi nevoie doar de o scânteie. Însă nimic de acest gen nu este, nu a fost și nici nu se prevede.

© Sputnik / Miroslav Rotari La Chișinău continuă maratonul protestelor: Năstase huiduit în fața Primăriei

Trebuie să punem punctul pe ”i”. În societatea moldovenească există nemulțumire mai mult decât suficientă. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza sărăciei, a lipsei unui viitor pentru tineri și stagnării economice. Însă nici în Năstase, nici în Sandu, oamenii nu văd un lider capabil să le înțeleagă temerile și speranțele. Nimeni nu îi urmează și apoi, unde?

Practic toate tentativele opoziției de organizare a mitingurilor ”raionale” s-au soldat cu eșec. Fie că la aceste acțiuni participă foarte puțină lume, chiar și pentru un mic orășel din Moldova aflat în plin sezon estival, fie că activiștii PAS-DA au fost huiduiți, așa cum s-a întâmplat la Ungheni sau Orhei.

Pentru Năstase și Sandu oamenii ar putea vota la alegeri, însă acești falși lideri nu pot să aducă după sine lumea în piață. Activiștii aduși cu autocarele din raioanele țării nu arată prea convingător. Un lucru rămâne cert, nu există nici un fel de ”protest spontan” acolo de unde vin aceste autobuze.

Opoziția de dreapta, incapabilă de dialog, în schimb atractivă pentru extremiști

Cuvintele ”de rezistența națională” în denumirea ”mișcării” inventate de cei de dreapta arată și mai fals, și mai ambiguu.

© Sputnik / Miroslav Rotari Igor Dodon, previziuni cu privire la alegeri parlamentare: Cine va învinge

Dacă să vorbim de un protest național, atunci trebuie să spunem că Năstase și Sandu au suferit un eșec care era previzibil. Într-adevăr, dreapta moderată (cei care îmbrățișează ideea cooperării și cu Vestul, și cu Estul) a fost respinsă de liderii opoziției — e prea puternic spiritul unionist și al rusofobiei în declarațiile lor. Și prea mulți extremiști adepți ai unionismului, dar și tot soiul de sociopați, participă la acțiunile lor de protest.

Iar adepții partidului care se află în topul încrederii alegătorilor din Moldova, Partidul Socialiștilor (PSRM), față de Năstase și Sandu manifestă o atitudine pe care ar putea să o aibă un călugăr care vede un demon în propria chilie — fără nici un fel de indulgență. Retorica celor de dreapta privind aderarea Moldovei la blocul militar NATO și eradicarea oricărei ”influențe rusești”, este respinsă cu fermitate de alegătorii PSRM.

În principiu, dacă prin ”rezistență națională”, Năstase și Sandu au în vedere doar ”lupta pentru valorile românești” — atunci ei nu mint. Însă în acest caz nu poate fi vorba despre un protest care ar putea aduna tot poporul.

Avocatul bondoc și ex-ministrul educației nu prea aduc cu Che Guevara

Și, desigur, acolo nu găsim niciun fel de ”rezistență”. Putem vorbi de rezistență în cazul în care există altruism și dezinteres, ceva de genul Che Guevara în junglele din columbiene, lucru care nu-l regăsim nici la avocatul bondoc Andrei Năstase și nici la ex-ministrul educației Maia Sandu. Nu prea au alură de oameni care să fie gata să-și dea viața pentru popor. În schimb, cei doi seamănă leit cu unii care sunt gata să obțină mandat de deputat pentru a promova în Parlament interesele sponsorilor lor din exterior.

© Sputnik / РИА Новости Mâna lui Soros în procesele politice din Europa. Ce scrie presa din SUA

Și nu va da greș cel care va vedea în manifestația de duminică nu o acțiune de protest, ci un spectacol mai mult sau mai puțin regizat — primul din cadrul campaniei lui Năstase și Sandu înainte de începutul cursei electorale pentru Parlament.

Și într-adevăr, fără a mai vorbi despre vreun fel de ”rezistență”, orice protest de masă are un scop bine determinat. De fiecare dată este vorba de ceva foarte concret și clar — sau demisia guvernării, sau anularea scrutinului falsificat, sau dreptate pentru cineva care a fost condamnat pe nedrept.

În fond, și acțiunile în fruntea cărora se află Năstase sau Sandu au un scop final bine determinat — să obțină mandat de deputat în Parlament, să creeze o fracțiune, să obțină acces la tribuna centrală a Legislativului. Acest lucru ar demonstra faptul că investiția făcută de sponsorii PAS-DA nu a fost zădarnică. Probabil, puțini sunt cei care ar avea îndoieli că un astfel de final al sezonului ”horelor” organizate de activiști în jurul Parlamentului nu i-ar satisface pe deplin și pe Andrei Năstase și Maia Sandu.

Însă aceste acțiuni din preajma Parlamentului cu siguranță nu au nimic în comun cu ”protestul”. Este un fals de o asemenea anvergură pe care nu și l-ar putea imagina nici chiar presa tabloid. Rămâne să vedem dacă și știrile despre acest ”protest” vor fi considerate drept ”fakenews”.