Expert proeuropean: Iată de ce Guvernul a absentat de la Forumul Economic Moldo-Rus

Veaceslav Ioniță spune că membrii Guvernului au decis să absenteze de la acest eveniment important economic din raționamente politice, dar nu economice.

Întrebat cât de importantă este în plan economic Federația Rusă pentru Republica Moldova, Ioniță a spus că lucrurile trebuie privite sub două aspecte: cel al schimburilor comerciale și cel al investițiilor.

Sub aspectul schimburilor comerciale, spune Veaceslav Ioniță, este adevărat că Rusia a pierdut în favoarea României poziția de cel mai important partener comercial al Republicii Moldova.

"În ultimii doi ani, exporturile Republicii Moldova au crescut puternic. Avem o creștere de un miliard de dolari în doi ani de zile: de la 2 miliarde de dolari în 2016 la 3 miliarde de dolari în 2018. Această creștere, în acea mai mare parte, este determinată de creșterea exporturilor în România, Germania și Italia. În special, în România noi exportăm subansambluri la automobile. Această creștere a avut loc după ce s-au făcut investiții în zona economică liberă. Asta a dus la faptul că România a devenit cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova. Rusia este al doilea partener comercial-economic al nostru", a menționat expertul.

Dar acest fapt nu înseamnă că Federația Rusă și-a pierdut importanța economică pentru țara noastră.

"Dacă privim lucrurile pe o perioadă lungă de timp, Rusia rămâne cel mai mare partener economic al Moldova, chiar dacă în ultimii ani de zile ea pierde această poziție, dat fiind creșterea exporturilor ale industriilor noi (subansambluri pentru automobile)", a declarat Ioniță, menționând că Federația Rusă rămâne, ca și înainte, un important importator pentru producția agricolă a Republicii Moldova.

"Când vorbim de exporturi, nu trebuie să privim lucrurile doar la general, ci trebuie să vedem care este situația pe domenii. Și, dacă facem acest lucru, trebuie să remarcăm următoarele: la subansamblurile pentru automobile care se produc în Moldova avem exporturi de peste 300 de milioane de dolari anual. 75 la sută din ele sunt exportate în România. De aici și avem această creștere a exporturilor în România.

Cât privește producția agricolă, situația este diferită. Dacă la uleioase, cum ar fi floarea soarelui, sau la grâu, noi exportăm foarte mult în Uniunea Europeană, atunci la exportul de fructe noi suntem în continuare puternic dependenți de piața Federației Rusă. Spre exemplu, în anul 2017, 95 la sută din toate exporturile noastre de mere au revenit Federației Ruse. La struguri de masă, Rusia este țara de desfacere a 50 la sută din exporturile noastre, care este urmată de Belarus. Acestea două țări asigură peste 75 la sută din exporturile noastre de struguri de masă", a menționat expertul economic.

Astfel, spune Ioniță, chiar dacă se clasează pe poziția a doua în relațiile comerciale cu Moldova, Federația Rusă rămâne cel mai important importator al producției noastre agricole tradiționale: "Concluzia este următoarea: în ultimii ani, Republica Moldova înregistrează o puternică creștere a schimburilor comerciale, însă în anumite domenii, în special în agricultură, noi rămânem puternic legați de piața Federației Ruse, dar și a Belarusului".

Veaceslav Ioniță afirmă că, dacă la capitolul schimburi comerciale Rusia se clasează pe poziția a doua, atunci la cel al investițiilor străine este lider.

© Sputnik / Osmatesco Forumul Economic Moldo-Rus: Acest loc din Moldova le amintește turiștilor ruși de URSS

"Dincolo de relațiile comerciale, mai avem un element estrem de important: țara noastră are nevoie de investiții. Când vorbesc de investiții, nu mă refer, în primul rând, la bani, la capital. Bani are și Republica Moldova. În prezent, în sistemul nostru bancar bani sunt mai mulți decât poate absorbi economia. Anul acesta Banca Națională va plăti dobândă bancară de aproape 600 de milioane de lei pentru leii pe care i-a blocat pe conturile ei deoarece nu avem ce să facem cu ei. Când vorbesc de investiții, am în vedere capacități de producție pentru marfa la care ai piață de desfacere. La investiții, deocamdată cel mai mare investitor străin este Federația Rusă, cu 700 de milioane de dolari, dintre care 130 de milioane în ultimii 8 ani de zile. Astfel, dacă la capitolul export-import Federația Rusă se plasează pe locul doi, atunci la capitolul investiții străine este pe primul loc", a conchis Ioniță.

L-am întrebat pe Veaceslav Ioniță, de ce reprezentanții Guvernului de la Chișinău au absentat de la Forumul Economic Moldo-Rus, dacă Rusia este un partener economic atât de important pentru țara noastră.

© Sputnik / Osmatesco Inedit: Cu ce vor să cucerească producătorii moldoveni piața din Federația Rusă

"Eu cred că această absență este dictată mai multe de aspectul politic, decât de cel economic. Președintele țării (care a organizat acest Forum — n.n.) face parte din altă formațiune politică decât cei de la guvernare. Eu cred că ei privesc acest eveniment mai mult ca pe o acțiune politică, decât economică. Bănuiesc că autoritățile noastre executive au calculat că beneficiile pe care le-ar fi avut dacă participau la acest forum sunt ignorabile și din acest motiv au decis să absenteze. Este o decizie bazată pe oportunitate. Au calculat că costurile politice sunt mai mari decât beneficiile economice", a conchis expertul în economie Veaceslav Ioniță.

Autor: Sergiu Praporșcic