De ce America reia „războiul rece” în Europa

America este îngrijorată la modul serios de succesul „propagandei rusești” în Europa. Iar această îngrijorare crește cu fiecare zi, pe fondalul amplificării tensiunii între UE și SUA. Drept indiciu al unei alarmări evidente a devenit decizia Washingtonului de a relua activitatea postului „Radio Libertatea” în România, ceea ce nu s-a mai întâmplat de pe vremea lui Ceaușescu și a Pactului militar de la Varșovia. Și iată că acum se revine.

Iar fundalul general este într-adevăr departe de a fi armonios. La drept vorbind, Europa este lovită de furtună. Politicienii europeni își permit să-și exprime deschis nemulțumirea față de dictatura Washingtonului și de vectorul confruntării cu Rusia, trasat de peste ocean. Totodată, rumoarea se face auzită nu doar în „vechea Europă”, ci și în țările nu prea bogate care au aderat nu demult la UE.

Situația este alarmantă, complicată. Și se pare că SUA și-au pierdut definitiv încrederea în loialitatea țărilor Europei de Est dezorientate și agitate. Care (ce surpriză!) s-a dovedit că nu sunt gata pentru o dragoste nebună și veșnică față de fratele mai mare de peste ocean.

De ce în Europa sunt vizionate, ascultate și citite mass-media din Rusia

Frăția euroatlantică, croasantul crocant, salariul achitat în euro și alte manifestări ale spiritului liber – toate acestea, desigur, sunt bune. Însă iată că pentru fostele țări ale blocului estic confruntarea cu Rusia s-a transformat în pierderi continue în comerț și într-o instabilitate internă cronică.

Iar din momentul în care SUA au declarat că ar putea să se retragă din Tratatul privind rachetele cu rază medie și mică de acțiune, problema devine totodată una de securitate. Americanii se află departe. În schimb baza de rachete a SUA de la Deveselu din România este chiar alături. Și nimeni nu dorește să devină o țintă în situația în care politicienii americani se lansează în jocuri periculoase cu un sistem de securitate global.

De aceea nu este de mirare că Europa, cu fiecare zi, este interesată tot mai mult de un punct de vedere alternativ, diferit de oficiosul „euroatlantic”. Drept urmare, emisiunile postului de televiziune „Russia Today” au devenit atât de populare în SUA, încât Congresul cere ca ele să fie interzise.

Iar în Franța AIP Sputnik se numără printre cele mai accesate agenții de presă, devansând BBC și CNN. Da, ați intuit corect: și în acest caz autoritățile cer ca agenția să fie interzisă. Ca să vezi: astfel se manifestă în Occident spiritul de concurență liberă în domeniul mass-media.

Un politician belarus în spațiul românesc

Se știe că specialiștilor americani nu le place zgomotul de prisos în activitatea de propagandă. De aceea societatea civilă din România a aflat detaliile privind reluarea activității postului „Radio Libertatea” de la un reprezentant al opoziției belaruse, care s-a dovedit a fi atât de vorbăreț: František Vecerko.

Pentru ca totul că fie clar de la bun început, precizăm că František Vecerko este un politician, fiul fostului lider al „Frontului Popular Belarus” (FPB), fost lider al aripii tineretului a FPB – partid de dreapta care pledează pentru „tot ce este bun”. Pentru ce anume? Pentru tura decisivă dintre Belarus și Rusia și saltul în brațele NATO sub drapelul integrării europene, bineînțeles.

Vecerko care a fost însărcinat să pună pe picioare serviciul român al postului de radio american a scris el însuși despre acest lucru pe Facebook:

„Acum sunt în România, lansăm sau, mai bine zis, restabilim, serviciul român „Radio Libertatea”. Am fost chiar de la începutul acestui proiect, când abia se elabora concepția, a spus Vecerko. – Și iată acum stăm împreună cu echipa și discutăm despre conținut, strategie, despre concurenți, parteneri. Sub ochii noștri se întâmplă ceva foarte important: „Radio Libertatea” revine în țările europene, cu aceeași misiune, dar sub o nouă formă”.

Aceeași misiune

„Cu aceeași misiune” sună chiar înduioșător. Atâta nostalgie… Exact ca „pe timpurile bune”.

Apropo, merită să amintim în ce constă „aceeași” misiune, de dragul căreia în SUA a fost creat în anul 1953 proiectul „Radio Libertatea”, cu denumirea „Radio Eliberare”, pe banii alocați de Congresul SUA. Nu de alta, dar s-ar putea ca cineva să fi uitat.

Postul „Radio Europa Liberă/Libertatea” declară că misiunea sa este „difuzarea valorilor democrației” în țările în care „libertatea presei fie că este interzisă, fie că este restricționată de către autorități, fie că deocamdată nu a devenit o normă a vieții”.

Simplu vorbind, în anii când erau elaborate primele planuri postbelice ale atacului nuclear asupra orașelor URSS, postul de radio își îndeplinea propria misiune de luptă: să desfășoare activități subversive împotriva aliaților Kremlinului din Europa de Est.

Difuzarea emisiunilor „Radio Libertatea” pe teritoriul României a început, ca și în alte țări ale blocului socialist, chiar odată cu demararea proiectului, în anii `50 (mulți cred că prima țintă era URSS, însă postul de radio a început să emită în Țările Baltice cu mult mai târziu, abia în anul 1975).

„Radio Libertatea” și-a încetat activitatea abia în anul 2008, după aderarea țării la UE, anterior asigurându-se că misiunea a fost îndeplinită. Iertată să-mi fie comparația, dar situația se aseamănă cu cea din închisoare: deținutul se află în celulă, lăcata a fost verificată, escorta este liberă”.

Și iată că, după ce au trecut 10 ani, „Radio Libertatea” revine într-o Românie care s-ar părea că deja este pe deplin democratizată.

Problema cadrelor în jurnalismul românesc

Apare întrebarea firească: de ce, la drept vorbind, reluarea activității a postului „Radio Libertatea” nu a fost încredințată unui specialist român în mass-media, ci unui politician invitat din Belarus?

Reiese că în România jurnalismul a devenit atât de sărac în talente, încât nu s-a găsit o persoană care să repună pe picioare postul de radio. Pare cam ofensator.

Totodată, au fost ofensați concomitent jurnaliștii din două țări. Ei bine, să admitem că jurnaliștii români și-au pierdut măiestria, s-au epuizat și nu mai sunt capabili să se ocupe eficient de propagandă… Mai bine zis, să „difuzeze valorile democrației”. Am putea la o adică să ne imaginăm o astfel de situație.

Însă mai există doar și în Republica Moldova o mulțime de jurnaliști prooccidentali, proromâni care activează, s-ar putea spune, în primele rânduri și care așteaptă de pe o zi pe alta sosirea tancurilor rusești. (Fără a le ieși cu flori în cale. Dar, mai știi…)

Va deveni oare „Libertatea” românească o concurentă a celei moldovenești

Mai mult ca atât, în Moldova activează postul „Radio Europa Liberă” care emite cu succes în limba română. Însă și specialiștii din Moldova au rămas în afara proiectului de perspectivă ce a fost încredințat unui ideolog străin care, te-ai mira, să cunoască specificul local.

Or, postul de radio din Moldova trece prin timpuri nu prea bune. Nu și-a stabilit relații de colaborare cu marii radiodifuzor cu acoperire națională, s-a redus aria de acoperire, a scăzut numărul radioascultătorilor.

Mijloacele pentru întreținerea postului „Radio Libertatea” în Moldova sunt reduse în fiecare an: de la 1,84 milioane de dolari în anul 2017, la 1,77 milioane de dolari în anul 2018 (după ce Congresul SUA a concretizat bugetul cheltuielilor pentru operațiunile din străinătate). Bugetul a fost redus și pentru anul 2019, ajungând la 1,67 milioane de dolari, se spune în raportul Consiliului directorilor pentru problemele radiodifuziunii SUA, aceasta fiind o agenție guvernamentală care monitorizează cheltuirea banilor statului în mass-media.

Și, exact în acest timp, investitorii americani se pregătesc să investească mijloace fabuloase într-un proiect care îl dublează de cel din Moldova. Se dublează, deoarece va fi logic dacă „Radio Libertatea” din România va începe să emită și în Republica Moldova. Va contracara „propaganda rusească” în ambele țări concomitent.

Investițiile în „pericolul dinspre Est” nu s-au justificat

Este posibil ca această reformă radicală să fie legată de nemulțumirea oficiului central de la Washington de faptul cum sunt cheltuite mijloacele contribuabililor americani. Doar este evident că nu se va reuși organizarea în Moldova a unei rezistențe sigure împotriva „tancurilor rusești”.

Potrivit datelor unui sondaj sociologic recent, populația țării noastre se opune cu încăpățânare „implementării valorilor democratice occidentale”. În clasamentul încrederii în mijloacele de informare din Moldova domină, ca și până acum, mass-media rusești. Pe când presa românească și cea americană stau în coada listei.

Totodată, în Moldova sunt interzise programele informative ale posturilor TV rusești. Dar ce s-ar întâmpla dacă mijloacelor de informare ruse le-ar fi asigurată o concurență loială: să nu fie interzise nici restricționate? Te trec fiorii.

Iar un asemenea tablou se observă în toată Europa. Moldova nu este deloc o excepție în acest caz.

SUA – UE: „Unde voi ați învățat, noi acolo am predat!”

După cum a lăsat să se înțeleagă František Vecerko din mesajul său postat pe Facebook, planurile nu se limitează la România, ele sunt mult mai mari: „Radio Libertatea” revine în țările europene”, a scris acesta.

Pe lângă România, în timpul „războiului rece” „Radio Libertatea” emitea și în Ungaria, Polonia, Cehia, Slovenia, Croația, Slovacia, Bulgaria, Estonia, Letonia și Lituania – pretutindeni unde trebuia combătută influența Kremlinului.

Și acum, după ce au trecut aproape treizeci de ani, SUA își desfășoară iarăși rețeaua de propagandă în Europa de Est, descoperind că în țările europene „libertatea presei fie că este interzisă sau limitată, fie că deocamdată nu a devenit o normă a societății”.

Însă acum ei acționează pe teritoriul unei alte uniuni: nu Sovietice, ci Europene. Și, ținând cont de lecțiile istoriei, Uniunea Europeană are pentru ce să-și facă griji.

Se creează impresia că deja nu mai este vorba doar de contracararea „propagandei rusești”. Se prea poate ca SUA să fi simțit că deja însăși Uniunea Europeană, care tot mai des își arată năravul și nesupunerea, are nevoie de „răspândirea valorilor democratice”.

Autor: Aleksandr Isaev