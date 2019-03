Volnițchi: ACUM a decis să ocupe concomitent două fotolii

CHIȘINĂU, 26 mart – Sputnik. Marți, în cadrul unui briefing de presă, liderii blocului ACUM (din care fac parte formațiunile PAS și Platforma DA și care deține 26 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova) au anunțat că formează două fracțiuni parlamentare: PAS și DA. Maia Sandu va conduce fracțiunea PAS, iar Andrei Năstase fracțiunea DA.

Totodată, liderii celor două formațiuni au declarat că pe viitor blocul va continua să activeze ca o singură forță politică. Năstase a spus că blocul ACUM va rămâne unit și că în alegerile locale formațiunile vor merge împreună.

Socilitat de Sputnik Moldova, politologul Igor Volnițchi a comentat ”divorțul pașnic” al celor din blocul ACUM și a explicat de ce au decis să formeze două fracțiuni în Parlament.

Potrivit lui Vonițchi, Maia Sandu și Andrei Năstase au înțeles că, în cazul formării unei singure fracțiuni, cineva dintre ei va trebui să cedeze, ceea ce ar însemna o pierdere tehnică. Așa a fost în timpul alegerilor prezidențiale, când Năstase a cedat în favoarea Maiei Sandu, precum și în alegerile locale, când politicienii au făcut schimb de locuri.

”De fiecare dată cel care ceda era în pierdere. Acum unul dintre ei ar fi trebuit să cedeze, cei doi fiind conștienți de acest lucru. Desigur, teoretic, am putea admite existența a doi copreședinți de fracțiune, însă sunt anumite norme care îl obligă pe unul dintre ei, fie și tacit, să cedeze”, a explicat Volnițchi.

© Sputnik / Miroslav Rotari Declarația de ultimă oră a Blocului „ACUM”: Ne despărțim, dar rămânem uniți

Iar formarea fracțiunilor diferite înseamnă că nimeni nu va trebui să cedeze. În plus, acest lucru garantează bonusuri suplimentare de care este greu să te dezici.

”Ei vor deține două locuri în Biroul permanent al Parlamentului, vor avea dreptul la conducerea unei comisii parlamentare. Eu nu vorbesc despre acest lucru, însă, cu siguranță, țin cont de faptul că aceasta înseamnă să ai două birouri spațioase cu secretară și cu mașină de serviciu. Ceea ce înseamnă că dacă se oferă cuvânt unei singure persoane din fiecare fracțiune, ACUM va avea dreptul la două, adică ei vor avea acces suplimentar la tribuna Parlamentului. Și în privința contactului cu demnitarilor europeni, ACUM va avea dreptul nu doar la o întâlnire, ci la două. Acest lucru oferă un anumit drept la reprezentarea în delegațiile parlamentare”, a adăugat expertul.

”Divorțul” pașnic comportă anumite riscuri. Liderii ACUM își dau seama și de acest lucru. Doar electoratul, căruia i-au promis că vor merge împreună până la capăt, ar putea să nu înțeleagă aceste manevre. Iar faptul dat este periculos, mai ales în ajunul alegerilor locale, dar și, posibil, a celor parlamentare anticipate.

”Ce fel de mesaj vor avea pentru electorat? Noi, cei care o jumătate de an am cerșit voturile și încrederea voastră sub pretext că noi ne-am unit în favoarea alegătorului proeuropean. Dar când am ajuns în Parlament, ne-am separat. S-a dovedit că noi am avut nevoie de această unitate doar în timpul alegerilor. Acest lucru este foarte periculos”, a subliniat politologul.

Andrei Năstase și Maia Sandu sunt conștienți de aceste riscuri, însă, după cum s-a exprimat Volnițchi, ei doresc foarte tare să ocupe două fotolii.