Lucruri neștiute despre ultima peliculă a lui Emil Loteanu - Mărturisiri EXCLUSIVE

CHIȘINĂU, 12 mai — Sputnik, Silvia Zavadovschi. Pelicula „YAR” urma să fie turnată în primăvara anului 2003. Actorii care urmau să interpreteze rolurilor principale erau deja identificați, scenariul – citit și recitit. Lucrările pentru începerea filmărilor, în toi, doar că, cu doar două săptămâni înainte de începerea filmărilor, aflându-se la Sofia, într-o vizită legată de acest film, maestrul Emil Loteanu cade fără cunoștință.

Ulterior, este transportat la Moscova și internat în spital. La o săptămână de la internare, regizorul care a încântat generații întregi și a avut grijă să descopere talente moare.

Cine erau actorii care urmau să interpreteze rolurile principale ale acestui film, cum au fost identificați aceștia, dar și ce s-a făcut cu acest ultim scenariu, am aflat de la producătorul și regizorul Teodor Guţu, tânărul care acum 16 ani urma să interpreteze rolul lui Georges Boulanger, personajul principal masculin al peliculei.

- Teodor, cum ai ajuns în unghiul de vedere al maestrului Loteanu? Știm că Dlui căuta mult până găsea actorul potrivit pentru rolul pe care el îl vedea, în descria.

„Era începutul anului 2003. Eu lucram la Televiziunea Națională, eram director artistic și într-o zi, mergeam pe teritoriul televiziunii, iar în întâmpinarea mea venea maestrul Loteanu. L-am salutat din respect, nu pentru că mă cunoștea. I-am zis „bună ziua, maestre”. Maestrul Loteanu mi-a răspuns, a trecut de mine, iar la câteva secunde aud din spate: „tinere, tu ce faci aici?”. Eu m-am speriat: „zic, lucrez aici, sunt director artistic. Fac asta, asta...”. El mă întreabă: „ai cumva școală muzicală? Eu zic: nu, maestre”. Iar mă întreabă: „Nici nu știi să cânți la vreun instrument muzical?” Zic: „Nu, maestre”.

Teodor Guţu își amintește și acum acele momente.

„Eu eram tânăr, cu plete lungi. Aveam 27 de ani. Și eu între: „de ce mă întrebați, maestre?” Și el: „uite, fac probe pentru un film...tu vrei să vii la casting?” Zic: „sigur că da”. Imediat am cerut numărul de telefon. Mă gândesc eu: „dacă uită maestrul, îl sun eu și-i amintesc””, a declarat Teodor Guțu în cadrul emisiunii „Intersecții de laa Radio Sputnik Moldova.

Maestrul nu a uitat însă. Ulterior, l-a sunat pe tânărul cu „plete lungi” și l-a invitat la Casa Presei pentru a face niște fotografii.

„Atunci mi-a zis așa: „Dacă mă convingi prin aceste fotografii, să știi că rolul este al tău. Dacă nu, ne despărțim”.

Cert este că, colaborarea celor doi a pornit cu stângul. La proba foto la care a fost invitat, Teodor Guţu a întârziat cu cinci minute, greșeală care a fost taxată de marele maestru.

„Maestrul mi-a zis așa: „este prima și ultima ta dată când întârzii. La mine niciun actor nu întârzie. Dacă mai întârzii o dată, te dau afară””, spune Teodor Guţu.

După lecția primită de la maestru, Teodor Guţu a fost pus să pozeze diferite stări.

„Atunci, eu nu știam prea multe despre film, nici măcar subiectul filmului. Eu nu știam nici cum trebuie să privesc, care sunt stările, emoțiile care le caută maestrul. El mi-a spus doar așa: „fotograful va face poze încontinuu, iar tu numeri până la zece cu bucurie, după care numeri până la 10 cu răutate, după care - îngândurat...între timp, fotograful Andrei Mardare fotografia”.

Tot ce cunoștea atunci Teodor Guţu despre film era că rolul pe care trebuia să-l interpreteze cuprindea intervalul de vârstă 17-40 de ani.

„Pe parcursul acelei sesiuni foto, am fost machiat diferit, în funcție de vârstă – mai tânăr, mai în vârstă...la un moment dat am purtat și un fular de-al maestrului, precum și un papion...”.

La câteva zile de la acea probă, Teodor Guţu a fost sunat de maestrul Loteanu și chemat la el acasă.

„Într-o seară m-a sunat și m-a chemat la el acasă. Locuia în centrul Chișinăului. Când am intrat, avea o masă mare, iar pe masă poze cu stările mele...eu doar am reușit să spun „bună seara” că el mi-a strâns mâna și mi-a zis așa: „Tinere, felicitării! M-ai convins. Rolul este al tău!”

Teodor Guţu spune că a fost copleșit de fericire și totodată de frică, firca de a nu se ridica la așteptările marelui Loteanu.

„Erau emoții de nedescris. Eram fericit și, totodată, marele Loteanu a trezit în mine frică, fiindcă îmi dădeam foarte bine seama ce responsabilitate este pentru mine să joc acest rol în filmul lui Emil Loteanu, el este un mare maestru, iar eu – un tânăr care mai nu cunoștea nimic despre actorie”.

Emil Loteanu i-a interzis lui Teodor Guţu să vorbească cuiva despre acest film. Era un secret.

„Mi s-a părut superstițios. Mi-a interzis categoric să vorbesc despre asta. Mi-a spus că voi putea vorbi abia după ce vor începe filmările”.

Filmările urma să înceapă în luna aprilie, așa că Teodor Guţu avea la dispoziție două luni pentru a învăța să cânte la vioară și să adauge câteva kilograme.

„Eu am făcut probele în luna februarie, iar în luna aprilie urma să înceapă filmările. În această perioadă eu trebuia să învăt a cânta la vioară, deoarece chiar dacă urma să am dublor, trebuia să cunosc măcar regulile de bază de ținere a vioarei și de începere a interpretărilor...și am început să fac sport pentru a mări masa musculară”.

A inventat un motiv pentru a se elibera de la locul de muncă, așa cum l-a sfătuit maestrul Loteanu, și a început pregătirile pentru a-l interpreta pe pe violonistul Georges Boulanger, așa cum își dorea marele regizor și scriitor.

„Eram sunat foarte des la telefon. Dlui îmi spunea ce filme să privesc, cum trebuie să lucrez în fața camerei, ce să fac pentru a ajunge la starea personajului”

Filmul „YAR” urma să fie turnat și prezentat la Festivalul de film de la Cannes, spune Teodor Guţu.

„Maestrul mi-a zis că după turnarea acestui film nu voi avea nevoie să depun efort pentru a ajunge un actor renumit, deoarece Filmul urma să fie prezentat la Cannes, respectiv, acest rol urma să-mi facă un nume, așa cum Maestrul Loteanu a reușit să o facă pe parcursul anilor. Acestea erau vorbele lui Loteanu, iar aceste vorbe mă speriau”.

Cert este că la mii de kilometri, Petra Filceakova, o adolescentă de 15 ani din Slovenia, se pregătea pentru interpretarea rolului principal feminin al peliculei.

Presa din țară a scris anterior că pentru acest film, maestrul Loteanu a găsit mai întâi actorul pentru rolul bărbătesc, după care a găsit cu greu tânăra pentru rolul feminin. Teodor Guţu spune că lucrurile au stat altfel.

„În primul rând, maestrul Loteanu a găsit eroina principală. Atunci când ne-am întâlnit, el mi-a zis așa: „Partenera ta este în Slovenia. O vei cunoaște. Este o fată foarte frumoasă, foarte dulce și talentată, o vei îndrăgi, vei vedea. Iată, de două luni tot caut actorul pentru rolul bărbătesc”.

Cert este că maestrul Loteanu a cautat această acrită și în Moldova și în Fedrerația Rusă, dar fără succes. A găsit-o întâmplător, într-un oraș din Slovenia.

„Petra Filceakova fusese la un casting de modele și se întorcea acasă. Ea a povestit ulterior, la un post TV din Federația Rusă că așa cum mergea, la un moment dat s-a apropiat de ea domn care i-a propus să se filmeze în filmul lui. Ea a și spus că în momentul în care maestrul Emil Loteanu s-a apropiat de ea, ea s-a speriat”, adaugă Teodor Guţu.

Petra Filceakova, avea trăsături caracteristice reprezentantelor etniei rome, dar avea părul blond, exact ca tânăra din scanariul maestrului Loteanu.

„În scenariu de menționa că fata se născuse în urma unei istorii de dragoste între un nobil rus și o tânără de etnie romă – această tânăra era blondă, dar de etnie romă. La 17 ani, ea se căsătorește cu Georges Boulanger, pe care trebuia eu să-l interpretez, și de aici pornea toată aventura”, spune Teodor Guțu.

Cert este că cei doi, Teodor Guţu și Petra Filceakova, nu au reușit să se vadă niciodată.

„Așa a fost să fie că noi nu am apucat să ne vedem nici atunci și nici ulterior”, adaugă adaugă Teodor Guţu.

Teodor Guţu spune că filmul „YAR” era unul biografic.

„Eu aveam scenariul literar al filmului. L-am citit de câteva ori. Am citit biografia violonistului Georges Boulanger și să știți că scenariul filmului nu devia mult de la biografia acestui compozitor. Până la urmă, era un film biografic, care avea acea doză de artistims și romantisc...”

Lucrările pentru turnarea filmului erau pe ultima sută de metri. Rămăse-se doar două săptămâni până la începerea filmărilor. Teodor Guţu își amintește șia cum ce i-a spus Maestrul Loteanu.

„M-a sunat și mi-a spus că merge în Bulgaria, după care în Slovenia, o ia pe Petra și vine la Chișinău, după care mergem la Moscova pentru o probă video, după care începem filmările”.

Doar că nu a fost să fie.

„Era începutul lui aprilie, ora 7 dimineața. Eu mă pregăteam să merg la lecțiile de vioară, când am fost sunat și anunțat că maestrul Emil Loteanu a fost transportat în stare gravă la Moscova”

La o săptămână de la acest sunet, maestrul Emil Loteanu s-a stins pe patul de spital din Modova. Odată cu moartea lui, a murit și visul lui Teodor Guţu de a interpreta rolul lui Georges Boulanger.

Ce s-a făcut cu scenariul filmului, aflați în interviul video atașat.