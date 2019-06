ACUM+PRSM sau PDM+PRSM? În câteva ore am putea avea un răspuns clar

Astăzi am putea să știm clar dacă vom avea alegeri parlamentare anticipate sau o majoritate parlamentară sau ce majoritate: PRSM+PDM sau PRSM+ACUM.

CHIȘINĂU, 7 iun – Sputnik, Sergiu Praporșcic. Reprezentanții Partidului socialiștilor și cei ai Partidului Democrat s-au întâlnit astăzi și au discutat despre posibilitatea de a forma o majoritate parlamentară.

Partidul socialiștilor anunță pe pagina sa oficială de internet că "reprezentanții Partidului Socialiștilor și ai Partidului Democrat au purtat discuții preliminare cu privire la posibila formare a majorității parlamentare".

“Noi am avut o rundă de discuții cu reprezentanții Partidului Democrat, am ascultat toate propunerile, au fost destul de multe. Am luat act de aceste propuneri și urmează să le comunicăm colegilor noștri la ședința Consiliului Republican, care va începe la ora 15.00. Deciziile finale vor fi luate de Consiliul Republican, ținându-se cont de toate informațiile disponibile”, a declarat socialistul Ion Ceban.

Și reprezentantul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Cebotari a declarat că în prima parte a zilei democrații au purtat discuții cu socialiștii în vederea constituirii unei majorități parlamentare.

Ion Ceban a mai precizat că deja la ora 16:30, după ședința Consiliului Republican al PRSM, socialiștii vor putea oferi jurnaliștilor informații cu privire la decizia luată.

Vom preciza că socialiștii au fost așteptați în această dimineață să participe la o întrevedere cu liderii PAS și ai Platformei DA, invitație pe care reprezentanții PRSM nu au onorat-o.

Același Ion Ceban a spus că încă de ieri PSRM este în așteptarea unei declarații comune a blocului ACUM, declarație care nu a mai venit, dat fiind, spune Ceban, că între cele două componente ale ACUM, PAS și PPDA, există multe divergențe.

În felul acesta, Partidul Democrat din Moldova este mult mai cooperant în discuțiile cu socialiștii. Așa că, dacă ar fi să facem în acest moment un pronostic privind în ce parte va înclina balanța, în opinia noastră o coaliție dintre socialiști și democrați pare mai probabilă decât una dinte PRSM și blocul ACUM.