Șocant: Iată atitudinea unor medici de la noi față de pacienții cu cancer - Video

CHIȘINĂU, 21 iul – Sputnik, Silvia Zavadovschi. Despre corupția din sistemul medical de la noi, indiferența și lipsa de profesionalism a unor medici s-a scris mult. Atât din presă sau de pe rețelele sociale deseori aflăm despre dramele unor oameni care și-au pierdut apropiații din cauza neglijenței sau a incompetenței unor purtători de halate albe de la noi, care sunt departe de acest domeniu.

Totuși, nu putem să negăm faptul că în țara noastră sunt și altfel de medici - profesioniști care își fac meseria la cel mai înalt nivel, pentru care viața și sănătatea pacientului înseamnă totul, iar mita nu reprezintă altceva decât umilință.

Realitățile sistemului medical de la noi, cu bune și rele, au fost reflectate de regizorul Ion Borș în filmul „Plus Minus Unu”, care a obținut premiul „Cel mai bun scurtmetraj internațional de debut” la Festivalul Internațional de Cinematografie „Huesca” din Spania, eveniment cinematografic cu o tradiţie de aproape 40 de ani.

Cert este că bătălia a fost crâncenă, în concurs fiind înscrise tocmai 76 de scurtemtraje din 24 de țări diferite.

Rezident: Nadejda Ivanovna, un pacient ne așteaptă în birou. E grav, are cancer și e metastatic...

Nadejda Ivanovna: Pâi, e trecut de ora 17.00. Ziua de lucru s-a terminat!

Rezident: Nadejda Ivanovna, pacientul a mai fost la Dvs când era periferic și ați omis patologia, nu ați văzut-o.

Nadejda Ivanovna: Dacă nu am văzut, înseamnă că nu am avut ce vedea! E vreun „avtoritet” ceva?”

Scurtmetrajul „Plus Minus Unu” descrie istoria unui medic care își face practica de rezidentură în secția Imagistică a unui spital. Tânărul specialist depistează că unui pacient i-a fost pus un diagnostic greşit, iar acum nu mai poate fi salvat.

În încercarea de a dace ceva pentru pacientul nedreptățit, rezidentul încearcă să vorbească cu medicul care a comis eroarea, însă se lovește de o totală indiferență din partea acestuia.

Mai mult, tânărul este ameninţat de administraţia spitalului că va rămâne fără studii și fără serviciu şi locuinţa socială, dacă nu-și va închide gura. Totuși, acesta alege să fie corect și luptă de unul singur împotriva unui sistem putred.

Ion Borș spune că ideea filmului i-a venit după ce a rămas îngrozit de istoriile auzite de la cei care s-au ciocnit de sistmeul medical de la noi.

„Motivația mea pentru acest film s-a format în timp. Am interacționat cu mai mulți oameni care s-au confruntat cu problemele sistemului medical. Unele istorii erau despre corupție, altele despre indiferența medicilor, iar altele despre incapacitatea lor, dar în toate aceste istorii la mijloc e viața unui om”, a subliniat Ion Borș.

Cum a reușit tânărul regizor să adune banii necesari pentru turnarea acestei pelicule, dar și ce planuri de viitor are Ion Borș, aflați în interviul video atașat mai sus.