Reforma sistemului judiciar și cum opinia publică este bulversată în mod intenționat

CHIȘINĂU, 19 oct - Sputnik. Săptămâna care se încheie a fost una fierbinte atât pe scena politică de la Chișinău, cât și în platourile televiziunilor și a posturilor de radio.

La începutul săptămânii a fost făcut public avizul Comisiei de la Veneția asupra proiectului de reformare a Justiției, care a stârnit un șir de discuții aprinse și declarații tari. Și pentru că unii politicieni și experți știu că în Moldova „ajunge învingător cel ce strigă mai tare și mai mult”, nu s-au obosit să alerge pe la majoritatea posturilor de televiziune și radio pentru a ne spune cât de „dur” este avizul Comisiei de la Veneția, dar și cât de incompentent este Ministerul Justiției că a elaborate un astfel de document.

Și pentru că unii experți au spus că proiectul Ministerului Justiției de reformare a sistemului justiției este un „eșec”, iar acest lucru ar fi confirmat de avizul de la Veneția, am ținut să solicităm poziția ministrului Justiției, Olesea Stamate, care a prezentat documentul plenului de la Veneția.

Întrebată cât de gravă este situația, Olesea Stamate a ținut să precizeze că situația nu este nici pe departe critică, așa cum insinuează unii critici, ci mai degrabă un succes pentru Ministerul Justiției, care a obținut mână liberă la elaborarea unui document mult mai dur.

„Pentru noi este un succes că am reușit să-i convingem pe membrii Comisiei de la Veneția că, întradevăr, în țara noastră nu există altă posibilitate de a reforma mai eficient sistemul judecătoresc. Pentru noi, avizul Comisiei de la Veneția nu este un eșec, ci un succes. Pot să vă spun că viitorul proiect va fi unul mai îndrăzneț”, a declarat Olesea Stamate pentru Radio Sputnik Moldova.

Și pentru că în ultima săptămână am auzit mai mulți juriști și experți care au vehiculat în spațiul public ideea declarării „situației excepționale”, care ar permite demiterea tututor judecătorilor și clădirea acestui sistem de la zero, am intrebat ministrul Justiției de ce nu se merge pe această cale.

„Experții care fac astfel de declarații (n.r. propun declararea situației excepționale) probabil nu cunosc Constituția de vin cu astfel de propuneri. Eu vreau să-mi arate unde în Constituție este vreo prevedere despre declararea stării excepționale, unde în Constituție este vreo prevedere despre demiterea membrilor CSM. Noi suntem întrun cadru constitutional al țării noastre. Coaliția de guvernare nu are majoritatete constituționale pentru a opera modificări la Legea Supremă”, a declarat Ministrul Justiției, Olesea Stamate.

Poziția Ministrului Justiției este susținută și de doctorul în drept international Nicolae Osmochescu, care sugerează că cei ce vin cu astfel de propuneri urmăresc scopul de a-și face capital politic.

„Eu ideea nu am la ce se referă acești experți care propun declararea stării excepționale. Noi nu avem niciun fel de stare excepționale. Trebuie doar să spunem lucrurilor pe nume – situația este dramatică și trebuie să o corectăm. Corectarea acestei situații se poate face prin următorii pași: 1,2,3… Orice noțiune din asta care sună puternic nu duce la schimbări esenționale. Situații excepționale se declară în cazuri extrem de grave, în anumite condiții și poate fi declarată doar de președintele țării, cu confirmarea ulterioară de către Parlament”, a declarat doctorul în drept international Nicolae Osmochescu pentru Sputnik Moldova.

Precizăm că mai mulți juriști și politicieni de la Chișinău, printre care și consilierul președintei Parlamentului, Fadei Nagacevschi, a vociferat ideea declarării „situației excepționale”, lucru ce ar permite implementare unei reforme autentice.

Unii judecători ar trebui să-și pregătească valiza! Anunțul Ministrului Justiției

Amintim că, pe 11 octombrie, Comisia de la Veneția a Consiliului Europei a analizat proiectul de lege privind reforma Curții Supreme de Justiție și a organelor procuraturii, prezentat de ministrul justiției, Olesea Stamate.

În urma dezbaterilor, Comisia de la Veneția a adoptat o opinie preliminară în care vine cu mai multe recomandări pentru autoritățile de la Chișinău. Urmează ca Ministerul Justiiției să ajusteze documentul în vederea îmbunătățirii acestuia conform recomandărilor Comisiei de la Veneția, cât și a altor opinii primite până acum, inclusiv din partea judecătorilor.

Opinia finală a Comisiei de la Veneția asupra proiectului de reformare a sistemului de justiție urmează să fie adoptată pe 6-7 decembrie 2019.

Ce modificări urmează să fie făcute la proiectul reformei Curții Supreme de Justiție și organelor Procuraturii, dar și cum este văzut avizul Comisiei de la Veneția de către autorii acestuia, aflați în interviul oferit de ministrul Justiției, Olesea Stamate, pentru Radio Sputnik Moldova. Interviul audio este atașat mai sus.