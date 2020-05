Scandalul CEDO – Soros se amplifică! Implicații în cazul Kovesi contra România

BUCUREȘTI, 14 mai – Sputnik. Centrul European pentru Drept și Justiție (ECLJ), cel care a realizat raportul în care este denunțată legătură multor judecători CEDO cu ONG-uri din zona Soros, atrage atenția că în fiecare zi apare alerte despre asemenea legături.

Într-un ”APEL pentru Independența și Imparțialitatea CEDO”, lansat de sute de oameni de drept europeni – avocați, magistrați, notari, cadre universitare, alți profesioniști din domeniul juridic – și care a adunat câteva zeci de mii de semnături, se supun atenției mai multe aspecte grave:

- ”ne exprimăm surpriza și îngrijorarea cu privire la situațiile de conflict de interese dezvăluite de relația dintre judecătorii CEDO și ONG-urile active în cazurile Curții, așa cum apar în Raportul „ONG-urile și judecătorii CEDO: 2009 - 2019”;

- acest raport arată că 22 din cei 100 de judecători care au fost prezenți din 2009 sunt făcut parte din conducerea a 7 ONG-uri active la CEDO și ”dovedește că 18 dintre ei au soluționat în 88 de ocazii (în această perioadă) în cazuri care implică organizația cu care au lucrat.

- cercetările efectuate pentru a stabili aceste fapte, care până în prezent nu au fost contestate de Curte, stabilesc că acțiunile ONG-urilor în fața Curții nu au o transparență semnificativă;

- contrar principiilor eticii judiciare, astfel de fapte pun în discuție independența și imparțialitatea CEDO.

Având în vedere importanța jurisprudenței CEDO în cadrul sistemului de protecție a drepturilor omului, semnatarii solicită CEDO să ia măsurile necesare pentru ”remedierea acestei situații”, dar, atenție și ”clarificarea aspectelor din trecut – deci a deciziilor suspecte, inclusiv cea din cazul Kovesi contra România.

Și, atenție, în ceea ce privește jurisprudența existentă, petiționarii solicită Curții ”să analizeze, în principiu, în mod favorabil, orice cerere de revizuire a unei hotărâri la care un judecător a colaborat cu ONG-urile implicate.

Semnatarii cer CEDO să ia o serie de măsuri pentru viitor:

- să solicite judecătorilor să publice declarații de interes;

- să stabilească proceduri eficiente de retragere și descalificare (a judecătorilor, n.n);

- informează părțile în prealabil cu privire la componența Camerei;

- să impună judecătorilor obligația și nu doar posibilitatea de a informa președintele în caz de îndoială cu privire la independența sau imparțialitatea obiectivă a acestora;

- să stabilească un formular de solicitare pentru intervenția terților care să prezinte posibile legături cu părțile principale;

- să fie introdusă în formularul de cerere o secțiune prin care solicitați solicitantului să declare dacă cererea sa este depusă cu colaborarea ONG-urilor și, în caz afirmativ, care dintre acestea.

De asemenea, subliniază petenții, Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care este responsabilă pentru alegerea definitivă a judecătorilor, ”ar trebui să solicite în plus candidaților pentru această funcție să declare legăturile lor cu orice organizație activă în CEDO și să evite alegerea „activiștilor” în funcția de judecător”.

Deci, o reacție puternică – și care are aplicabilitate directă și în cazul Kovesi contra România. În decizia CEDO se arată că, pe lângă acțiunea (cererea) formulată de Laura Codruța Kovesi și observațiile prezentate de guvernul pârât și observațiile în răspuns depuse de solicitant”, Curtea a mai luat în considerare ”comentariile prezentate de Open Society Justice Initiative, International Bar Association’s Human Rights Institute și Helsinki Foundation for Human Rights, care au primit permisiunea de a interveni de către președintele Secției.

Este vorba de trei ONG parte sau colaboratoare ale sistemului Soros – Open Society! Da, ați citit bine, după ce CEDO a fost acuzată că deciziile sunt influențate de sistemul Soros, iată că în decizia în cazul Kovesi trei ONG din zona Soros au avut un cuvânt extrem de greu!

Reamintim că principala susținătoare a Laurei Kovesi – inclusiv pentru instituția Procurorului European – este fostul ministru al Justiției și europarlamentar Monica Macovei, actor principal în demersurile lui George Soros în România și în Europa.

Aici puteți citi și semna petiția internațională ”Putting an end to conflicts of interest at the ECHR” – ”Să oprim conflictele de interese la CEDO”.