Astăzi prăznuim Paștele Blajinilor: În Moldova, așa nu a mai fost niciodată

Asta pentru că în 2020 Paștele Blajinilor sau Paștele celor Morți nu s-a ținut la o săptămână după Sfintele Paști – care a picat în ziua de 19 aprilie, din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul epidemiei cu Coronavirus.

Din cauza acelorași restricții, nici slujba din Noapte de Înviere nu s-a ținut așa cum se ținea în mod tradițional, după pravila bisericească. Oamenii nu au fost lăsați să intre în biserici, autoritățile permițând oficierea Liturghiei de Înviere doar în curțile bisericilor, cu păstrarea distanței sociale.

Așa cum am spus mai sus, la insistența autorităților, Biserica a amânat Paștele Blajinilor, care pica în data de 28 aprilie (de fapt, din cauza numărului mai mare al cimitirelor decât al parohiilor, Paștele Blajinilor urma să fie prăznuit în perioada 26-27-28 aprilie). În data de 9 aprilie, președintele Igor Dodon s-a întâlnit mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Înaltpreasfințitul Vladimir. Cei doi au discutat despre felul în care vor fi celebrate în acest an sărbătorile pascale. Tot în acea zi a avut loc ședinței Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova prezidate de Mitropolitul Vladimir, la care a participat și Președintele Republicii Moldova Igor Dodon. În cadrul ședinței sinodalii au decis că Paștele Blajinilor va fi celebrat în acest an pe 6, 7 și 8 iunie 2020, în ajunul Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt.

Este adevărat că nu poți preoții și enoriașii s-au conformat acestor indicații și au prăznuit Paștele Blajinilor pe 28 aprilie, riscând să fie amendați și unii au și fost amendați.

Iată însă că nu toți creștinii vor putea să-și pomenească astăzi morții în cimitire, așa cum este tradiția locului. Și asta pentru că cimitirele din municipiul Chișinău, cea mai mare localitate din Moldova, în care locuiește aproape jumătate din întreaga populație a țării, au fost închise.

În dimineața de sâmbătă, 6 iunie 2020, s-a întrunit în ședință Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău, care a luat o decizie fără precedent: a închis cimitirele de Paștele Blajinilor. Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, care este și președintele respectivii Comisie, a anunțat că "această decizie este una corectă, în contextul în care numărul cazurilor de îmbolnăvire cu Coronavirus este în creștere".

Același lucru l-a decis și comisia respectivă din municipiul Cahul. Astfel că locuitorii acestor două municipii vor rămâne cu pomenile pregătite pentru Blajini nedate.

Aici trebuie să adăugăm că zilele pe toată perioada stării de urgență, adică din 17 martie până pe 15 mai, accesul în toate cimitirele din Capitală a fost restricționat, cu excepția înhumărilor curente la care au putut participa cel mult zece persoane.

Mai precizăm aici că în ajunul Paștelor blajinilor, adică sâmbătă, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a venit cu un mesaj pe Facebook îi îndeamnă pe cei care au decis să meargă la cimitire de Paștele Blajinilor să fie "prudenți la maximum pentru că "pandemia încă bântuie, pericolul infectării nu a trecut, iar rata de infectare este încă înaltă".

Președintele a evitat să vină cu un apel prin care să-i îndemne pe moldoveni sau să le ceară expres să nu meargă la cimitire de Paștele Blajinilor, dar din mesajul său este clar că nici nu-i încurajează să facă acest lucru. În același timp, el a spus clar că nu contest dreptul creștinilor de a prăznui Paștele Blajinilor.

"Știu că, pentru majoritatea dintre noi, această zi este una specială. Atât sub aspect religios, cât și sub aspect spiritual, moral, personal. Cu toții avem oameni dragi care, spre regret, nu mai sunt cu noi și a căror memorie vrem să o cinstim. Și acest drept nu poate fi interzis", a menționat președintele.

Aceasta este istoria Paștelor Blajinilor din acest an, cel puțin până la această oră matinală. Să sperăm că pe parcursul zilei nu vor interveni alte surprize neplăcute.

Zece reguli de care trebuie să ții cont de Paștele Blajinilor

În final, pentru că în ultima perioadă, semnificația Paștilor Blajinilor a fost înțeleasă incorect sau chiar denaturată de către o parte din creștini, aducem mai jos câteva reguli de la părintele Octavian Moșin anunțate pentru toți cei care vor merge la cimitire pentru un comportament decent și creștinesc.

În fiecare an, la o săptămână după Duminica Învierii, numeroși creștini ortodocși prăznuiesc Paștele Blajinilor.

Paștele Blajinilor este o sărbătoare care ține de tradiția locală în care creștinii îi pomenesc pe cei adormiți.

Parohul bisericii ”Întâmpinarea Domnului” de pe lângă Universitatea de Stat din Moldova, Octavian Moșin, regretă că cei care se îndreaptă spre cimitire de Blajini, adesea, uită de rugăciunea pentru cei răposați și i-a îndrumat pe creștini să țină cont de câteva reguli.

”Cu regret, adesea se uită de răposați, iar cei care se îndreaptă spre cimitire sunt cu alte gânduri și intenții decât a se ruga pentru rudele răposate. Pregătirile încep cu cumpărarea pomenilor (căni, farfurii, ștergare), apoi lumea se chitește, mai vine cu bucate alese. În aceste zile poți vedea prin cimitire șezători, chefuri, distracții, beții și mai puțină rugăciune. Apoi, atmosfera de forfotă, de gălăgie, nu se asociază cu rugăciunea. Preoții sunt „rupți" în toate părțile, pentru că lumea vrea acum și aici pomenire, pentru că-i grăbită, pentru că după asta trebuie să se servească… să povestească unii altora ce-au mai făcut timp de un an, să mai spună noi bancuri…, dar de răposați se uită”, a subliniat părintele Octavian.

10 reguli pentru cei care prăznuiesc Paştele Blajinilor:

1. Sărbătoarea este luni, după Săptămâna Luminată. Nu e recomandat să pomenim adormiții de duminică, deși s-a generalizat această practică;

2. Rugăciunile pentru adormiţi ar trebui să înceapă în biserică şi să continue la mormânt;

3. E o sărbătoare locală, iar Biserica recomandă nu doar o zi în anul bisericesc pentru pomenirea adormiților. Acest lucru poate fi înfăptuit mai în toate zilele și, în special, sâmbetele din an, iar câteva sâmbete sunt cu pomeniri generale;

4. Rugăciunea să fie îmbinată cu milostenia;

5. Milostenia se face cu nevoiaşii;

6. Atât rugăciunea, cât şi jertfa, să fie din inimă şi nu de dragul lumii;

7. La cimitir se cuvine a fi cumpătați și scufundați în rugăciune;

8. Să ne gândim la adormiți și nu la poftele noastre;

9. Sunt interzise mesele, băuturile și veseliile la morminte;

10. Îmbrăcămintea și portul nostru să fie decente.

