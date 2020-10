Reacții la amendarea Legii Comerțului Interior: ”Autoritățile s-o lase mai moale”

CHIȘINĂU, 22 oct - Sputnik. Guvernul Republicii Moldova a aprobat recent un proiect cu privire la amendarea Legii Comerțului Interior, astfel că producătorii casnici își vor putea vinde produse la piață sau chiar de acasă. Totodată, proiectul stabilește modelul, procedura de completare, înregistrare și evidență a declarației de producător, precum și modul de generalizare și analiză a datelor pe care le conține, utilizând Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL).

Ținem să precizăm că produsele scoase la vânzare trebuie să fie cultivate pe terenul propriu sau în grădină. Ori dacă vorbim de produsele de origine animalieră, acestea trebuie să provină de la animalele pe care le deține producătorul în propria gospodărie.

O condiție pentru a putea desfășura o astfel de activitate este ca producătorii să respecte cerințele sanitar-veterinare.

De asemenea, trebuie să subliniem faptul că în condițiile unei crize economice profunde, provocată în mare parte de măsurile restrictive impuse odată cu declanșarea epidemiei de coronavirus, singura sursă de existență pentru producătorii casnici este chiar comercializarea produselor obținute din activitatea în propriile gospodării. Un moment sensibil în acest proiect ține de impunerea impozitării acestui gen de activitate, care ar putea împovăra și mai mult oamenii de la țară, mai ales în cazul în care statul ar putea recurge la noi restricții din cauza pandemiei.

Ce spune experții

Pentru a ne lămuri cum stau lucrurile de fapt în acest domeniu, am solicitat opinia economistului Viorel Gârbu, care consideră că autoritățile trebuie să se axeze pe fluxurile mari de mijloace financiare și să nu creeze impedimente administrative pentru producătorii mici.

”Proiectul în cauza s-a aflat o perioadă lungă în faza de elaborare, prea lunga fata de rezultatele atinse. Consider ca autorii acestui proiect puteau să abordeze teme mai sensibile din domeniul comerțului, or, așa cum arată proiectul, sunt vizate doua dimensiuni majore - producătorii casnici și vânzările la preț redus”, explică Gîrbu.

Potrivit expertului, cea de a doua dimensiune merita a fi abordată, iar în partea ce tine de producătorii casnici - ar putea deveni o povară pentru micii producători.

”În partea ce tine de producătorii casnici se conturează opinia privind râvna autorităților să impoziteze si sa creeze impedimente administrative pentru cei mici, care și așa nu dețin o pondere prea mare in PIB-ul țării, deci în valoarea adăugată creată pe durata unui an. În opinia mea, autoritățile trebuie sa fie axate pe fluxurile mari de mijloace financiare. Or, nu este clar cum vor suporta povara administrativă cei care își vând produsele din propria gospodărie, pusa pe seama acestora, dar și cum vor fi suportate costurile suplimentare de către autoritățile locale, daca aceste costuri vor fi acoperite din taxele colectate. Problema comerțului cu produse din gospodăria casnică exista, dar această problema este o consecință a condițiilor precare în care trăiește o bună parte din populația țării, si nu este în acest sens o dimensiune fireasca a vieții social-economice a unei țări. Din acest motiv, pentru autorități ar fi mai bine sa o ”lase mai moale” cu cerințele administrative fata de aceasta categorie socială și să se uite de exemplu la comerțul făcut de marii actori, de exemplu în magazinele mari să se indice nu doar marca comercială, dar și deținătorul acestei mărci. S-ar vedea atunci că nu prea exista competiție ci mai degrabă marketing evoluat”, punctează expertul economic Viorel Gîrbu.

Se pare că aceeași teamă o au și producătorii locali. Deși militează pentru reglementarea acestui proces, totuși vor să fie pus accentul pe protejarea producătorului autohton, iar o astfel de reglementare să nu fie împovărătoare pentru producătorii casnici. O opinie în acest sens a fost exprimată de președintele Asociației Consumatorilor și Producătorilor Eco și Artizanali, Tamara Șchiopu.

”Vânzarea produselor de casă, inclusiv carne, conserve, țuică, etc., a fost întotdeauna un proces real, firesc în orice țară. Era cazul să fie legiferată și susținută de către stat, pentru că este o parte considerabilă a economiei naționale și a alimentației tradiționale pe care nimeni nu vrea să o ia în considerare. În realitate, în lume, 70% din mâncarea consumată de omenire este produsă de producătorii casnici și ÎMM, nu de conglomeratele mari. Asta este confirmat de către Națiunile Unite. Important este ca procedura să nu depășească scopul, să nu fie umilitoare, greoaie atât pentru casnici cât și pentru primării, care și așa nu au resurse pentru administrare eficientă. Rămâne de văzut ce mecanisme de aplicare a legii vor fi elaborate și dacă ele vor susține idea sau vor fi, de fapt, împovărătoare pentru oamenii simpli”, a declarat pentru Sputnik Moldova, Tamara Șchiopu.

Proiectul de lege prevede că producătorii casnici nu vor fi obligați să se înregistreze la stat în calitate de întreprinzător și depunerii notificării privind inițierea activității de comerț. Totodată, taxa pentru unitatea comercială din piață sau amplasament pentru producătorul casnic nu poate depăși 0,5% din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern. Mărimea taxei sau scutirea de la achitarea acesteia urmează a fi stabilită de autoritatea administrației publice locale.

În cazul în care proiectul va fi aprobat de Parlament, Guvernul va urma să creeze și să administreze o resursă informațională de stat în domeniul comerțului, care să asigure printre altele și depunerea notificării privind inițierea activității de comerț on-line prin intermediul unui ghișeu unic.

Potrivit notei informative, studiul de analiză a reglementărilor din domeniul comerțului interior este elaborat în cadrul proiectului Consilierea Guvernului Republicii Moldova în Politici Economice, GIZ Moldova, la solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Considerăm că acest proiect trebuie supus unor ample dezbateri publice cu participarea nemijlocită a producătorilor mici și mijlocii, dar și a celor casnici, astfel încât noile reglementări să nu complice situația oamenilor de la țară, care și așa este destul de dificilă, mai ales în contextul pandemiei de coronavirus.

Opinia autorului ar putea să nu coincidă cu poziția redacției.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova