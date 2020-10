Ceban, interviu pentru Sputnik: Lucrăm la schema transporturilor din Chișinău

CHIȘINĂU, 23 oct - Sputnik. Autoritățile din Capitală lucrează la o schemă complexă a transporturilor pentru Chișinău. Primarul Ion Ceban a afirmat acest lucru într-un interviu acordat în studioul Sputnik Moldova.



"Lucrăm acum la ceea ce se numește o schemă a transporturilor. Nu-mi place foarte mult cum decurg lucrările în prezent și cred că vor fi necesare câteva schimbări în structura grupului de lucru", a spus primarul.

El a reamintit că, practic, pe 2 noiembrie, autoritățile orașului ar trebui să adopte o decizie cu privire la cumpărarea a 100 de autobuze.

"Compania care ar trebui să furnizeze aceste vehicule a fost identificată. Am efectuat toate procedurile legale în Consiliu. Așteptăm decizia Agenției de Contestare ... Sper cu adevărat că vom rezolva în cele din urmă această problemă până pe data de doi, vom semna un acord și până în aprilie-mai, aceste 100 de autobuze vor ajunge la Chișinău", a spus Ceban.

Potrivit acestuia, în paralel se derulează procedura de achiziționare a troleibuzelor. Cinci vehicule noi deja au fost puse în circulație pe străzile capitalei de Ziua Orașului.

"În plus, ar trebui să obținem 30 de troleibuze noi până la sfârșitul anului. Din păcate, sunt unele complicații în Belarus - am fost anunțați că ar putea exista întârzieri. Sper cu adevărat că întârzierea nu va fi de lungă durată deoarece astăzi la Chișinău ar fi trebuit să existe 20 de troleibuze noi în plus la acele cinci. Au promis în decembrie. Așteptăm cu nerăbdare acest lucru. Dar aici nu depinde numai de noi", a spus Ceban.

Edilul a atras atenția asupra faptului că în momentul de față s-au finalizat toate procedurile și a început livrarea vehiculelor la mâna a doua. Adică, așa cum a explicat primarul, este vorba de 160 de unități de transport din tot ceea ce este nou. El a subliniat că nu a existat așa ceva în istoria Chișinăului modern, astfel încât într-un timp atât de scurt să fie o asemenea suplimentare a parcului de transport public.

"Bineînțeles, vom lucra și pe direcția liniilor de maxi-taxi. Ne gândim cum să rezolvăm toate aceste probleme. De ce spun asta? Atunci când vor fi toate acestea, adică în paralel lucrăm acum la o schemă a transporturilor, în mod firesc, vom lua în considerare cum să interconectăm sectoarele. Avem probleme ce țin de Cuza-Voda și Albișoara, cum să conectăm Botanica și Buiucani", a adăugat Ceban.

Pentru aceasta, după cum a explicat el, autoritățile se gândesc să folosească troleibuze diesel, care sunt achiziționate în Riga.

"Să vedem cum vor funcționa și cum pot fi utilizate pentru conectarea sectoarelor orașului. De exemplu, la Botanica vor circula pe rețelei electrice, iar pe Albișoara, unde nu există fire - cu motorul diesel pornit și mai departe, pe strada Mihai Viteazul, se vor reconecta iarăși la rețeaua electrică. Sperăm foarte mult să putem rezolva cel puțin parțial problema. Încă o dată, ne cerem scuze pentru inconvenientele legate reparația drumurilor. Dar nu putem face altfel", a explicat primarul.

Potrivit acestuia, termenele de reparație a drumurilor din capitală sunt cele mai scurte.

"Albișoara ar trebui reparată în mod normal în timp de 11 luni. O vom termina până la sfârșitul anului. Apoi, strada Ion Creangă va intra în reparație - și apoi Buiucanii vor renaște pur și simplu. Dar nu există altă cale - trebuie să înceapă să lucreze. Despre Creanga. Prezentarea proiectului a avut loc ieri ... Lucrările sunt împărțite în două etape: prima - înlocuirea infrastructurii subterane (acest lucru ar fi trebuit să fie făcut, dar n-a fost realizat); a doua, pe care o vom începe anul viitor, este așternerea asfaltului și amenajarea trotuarelor ", a mai precizat Ceban.

