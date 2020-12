Cum au muncit jurnaliștii Radio Sputnik Moldova pe timp de pandemie

- Ce a fost pentru voi mai important în acest an, care dintre emisiunile pe care le-ați moderat a fost mai importantă?

- Toate emisiunile pe care le-am moderat în acest an au avut rolul și importanța lor. În esență, fiecare dintre ele a avut o temă actuală, care interesează, care deranjează sau care scoate la iveală anumite probleme importante, dar despre care, poate, se vorbește mai puțin. Însă, ținând cont de faptul că moderez în mare parte emisiuni ce vizează scena politică din Republica Moldova, mai ales că am avut și alegeri prezidențiale, țin să spun că cea mai intrigantă ediție a fost în turul doi al alegerilor prezidențiale, când încercam să facem pronosticuri împreună cu invitații mei despre cine va câștiga scrutinul și chiar am și pariat. Plus că am avut în acea ediție opiniile mai multor oameni, din diferite categorii sociale, care și-au spus punctul de vedere și, în special, așteptările lor de la viitorul președinte. Această discrepanță a dat mult de gândit. Zic discrepanță pentru că una e ceea ce înțelegem noi, jurnaliștii și experții pe care îi avem invitați la emisiuni, dar e cu totul altceva ce își doresc și înțeleg oamenii de rând, care nu sunt permanent conectați la viața politică.

- Unii colegi de la alte posturi de radio au redus din orele de emisie. Cum v-a reușit vouă să vă mențineți pe aceleași poziții?

- A fost neașteptat, puțin complicat pe alocuri, dar în același timp ne-am redescoperit. A trebuit să ne adaptăm și să găsim soluții urgente, concrete și calitative, lucru care și s-a întâmplat. Nu credeam până la pandemie că poți face radio și de acasă, însă iată că noi am reușit. Și mă bucur să spun că acest lucru nu s-a întâmplat în detrimentul calității. Ba din contra, colegii mei au demonstrat că se pot mobiliza, că sunt buni în ceea ce fac și chiar au depus și mai mult efort pentru ca, în final, oamenii să asculte ceea ce îi interesează, dar și să aibă din ce alege. E adevărat că lucrurile astea nu s-au petrecut fără anumite surprize. Am avut situații când la finalul interviului se bloca programul și trebuia să rugăm invitații noștri să ne ofere din nou acele informații, alteori și un câine lătrând se auzea pe fundalul unui dialog foarte intens sau ambulanța, dar a fost natural. Le suntem recunoscători și le mulțumim și pe această cale invitaților noștri pentru faptul că s-au adaptat și ei odată cu noi, și-au instalat aplicațiile necesare. Inclusiv vrem să le mulțumim celor care au venit în studio în perioada stării de urgență. Deci, nu am redus din numărul orelor de emisie, ne-am conformat cerințelor.

- După ce criterii selectați invitații pentru emisiuni: cel mai interesant, cel mai important sau cel mai informat?

- După toate cele trei criterii. Fiecare om care are ce spune și e bun în ceea ce face își găsește loc în emisiunile noaste. Fie că e din domeniul culturii, educației, economiei, specialiști în administrațiile publice locale sau primari, fiecare om este interesant și este important în felul său.

- Cine au fost invitații studioului de radio Sputnik Moldova în 2020?

- De la oameni simpli, experți în diferite domenii, până la miniștri, lideri de partide, premier sau președinte. Toți au fost protagoniștii emisiunilor noastre.

- Ce planuri aveți pentru 2021?

- Vrem să înrădăcinăm practica emisiunilor radio și în format video, întrucât suntem în era tehnologiilor informaționale și radio este în mare parte ascultat în mașină, formatul video oferă posibilitatea și oamenilor din birou, de acasă sau din alte zone să ne poată privi și asculta, fie în direct, fie în reluare. Mai ales că oamenii chiar ne-au transmis și anumite feedback-uri, de unii chiar am fost percepuți ca televiziune. De aceea, vrem să fim prezenți totalmente și în format video.

Totodată, un alt gând pe care îl avem este să interacționăm mai mult cu oamenii. Iată acea discrepanță a modului de gândire și așteptările oamenilor și discursul public privind rezolvarea diferitor probleme vrem să le punem paralel. Să interacționăm cu oamenii și să prezentăm aceiași realitatea, însă văzută diferit. Vom fi mai aproape de radioascultătorii noștri pe toate platformele.

- Cum interacționați cu invitații? Există posibilitatea ca radioul să poată fi ascultat online, utilizând noile tehnologii?

- Da. Radioascultătorii noștri pot interacționa cu noi și noi cu ei. Ne pot asculta online pe sputnik.md. Totodată, am creat și o rubrică specială pe site, rubrica ”Radio”, unde pot fi nu doar ascultate, ci și privite emisiunile noastre, majoritatea dintre ele sunt transmise online. Totodată, difuzăm emisiunile și pe pagina noastră de Facebook: Radio Sputnik Moldova, acolo unde oamenii adresează întrebări pentru invitații noștri, inclusiv în regim online. Respectiv, oamenii ne sună la numărul redacției pentru a afla unde pot să asculte în reluare emisiunile noastre, dar și ne sugerează anumite teme pe care să le abordăm în emisiuni.

- Ne-am obișnuit ca jurnaliștii de radio sunt recunoscuți doar prin voce, în 2021 veți arăta fețele jurnaliștilor de la Sputnik Moldova?

- Noi am spart vechile practici, când jurnaliștii de radio erau cunoscuți doar după voce, noi am implementat și formatul video. De aceea, oamenii ne cunosc și vizual, nu doar vocea. Plus la asta, majoritatea jurnaliștilor de la Sputnik Moldova au o vastă experiență jurnalistică în spate, fie la radio sau TV – sunt nume și fețe cunoscute publicului.

- Ce le doriți radioascultătorilor dumneavoastră în ajun de Anul Nou?

- Pandemia de coronavirus a demonstrat o dată în plus că sănătatea este cea mai importantă. Iar dacă suntem sănătoși, restul vine de la sine, adevărat că prin mulă muncă. De aceea vin și eu să le doresc tuturor oamenilor multă sănătate și sărbători fericite.

