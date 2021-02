Restricțiile de astăzi - cine incită lumea la proteste

Este vorba, în primul rând, de transportatorii de pasageri. Aceștia și până acum erau extrem de nemulțumiți de veniturile lor, dar acum ele se vor diminua simțitor după ce CNESP a decis limitarea numărului de pasageri în transportul feroviar și rutier în trafic municipal, raional și interraional la 50% din capacitatea de îmbarcare. Dacă situația din domeniu este proastă așa cum pretind transportatorii, atunci este de așteptat că aceștia vor ieși la proteste. Pur și simplu, ei nu au ce pierde.

La fel este și situația celor din comerț, care iată vor trebui să asigure aflarea concomitentă în interior a consumatorilor, în baza normativului 1 vizitator/4m2 de suprafață comercială liberă, suprafața disponibilă fără echipamente comerciale.

La fel îi afectează și pe cei din HoReCa, pentru că a fost redus numărul admis de participanți la evenimentele festive în unitățile de alimentație publică, de la 50 de persoane la cel mult 20 de invitați. Dacă până acum aproape jumătate din domeniul HoReCa și-au închis afacerile sau chiar au intrat în faliment, noile restricții în nenorocește pe toate 100 de procente. Nu mai rămâne niciunul pe picioare.

Este evident că Comisia Națională pentru Sănătate Publică nu s-a gândit cât de puțin la efectele pe care le va avea decizie ei asupra acestor domenii, ea are un interes îngust, egoist - situația pandemică, numărul infestaților. Țara nu are un guvern cu împuterniciri depline și responsabil, care ar fi trebuit să tempereze avântul exagerat al autorităților sanitare, care, în încercarea de a combate epidemie, ucid economia. Nu are cine să le spună celor din Comisia Națională pentru Sănătate Publică că trebuie să ne gândim și la ziua de mâine, care încetează de a mai fi dacă distrugi ireversibil afacerile din această țară și așa extrem de săracă și cu puține afaceri.

Nu am nicio îndoială că lumea, businessul, dar și angajații își vor manifesta nemulțumirea. Problema lor, a transportatorilor, a comercianților, a celor din HoReCa este că, chiar dacă sunt nemulțumiți, nu au cum să-și manifeste nemulțumirea. Împotriva cui să protestezi? Împotriva Guvernului Ciocoi? Dar acesta este doar un ciot, este un guvern butaforic, fără nicio potență, menit să acopere prostia politicienilor de astăzi care au lăsat țara neguvernabilă în lupta lor pentru putere.

Împotriva PRSM n-au cum să protestezi, acesta a fost forțat să lase puterea.

Și nici împotriva PAS, pentru că acest partid încă nu a reușit să acapareze puterea, așa cum își doresc unele cancelarii occidentale.

În acest caz rămâne doar președintele Maia Sandu. Și nu pentru că ea reprezintă singura instituție de stat funcțională încă - aparatul prezidențial sau președinția, ci pentru că ea personal a provocat această degringoladă care a dus la criză totală în administrarea statului.

