Ce spune cel mai mare jurnalist român despre Maia Sandu

CHIȘINĂU 2 mart - Sputnik. Maia Sandu nu face nimic decât gălăgie și, ca să se scuze că nu face nimic, spune că mafia nu-i dă voie, asta-i opinia jurnalistului și scriitorului român Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu spune că în Maia Sandu el o regăsește plenar pe Clotilde Armand din România. Asta însemnând că președintele moldovean nu face nimic, decât gălăgie.

"Ea devenit președinte al Republicii Moldova pe o anumită politică, pe anumite făgăduieli. Președinte în Republica Moldova nu înseamnă nimic. Eu mereu fac această diferență între a face ceva și a face gălăgie. Ea a început să facă gălăgie. Are și o declarație unică în care zice: "Curtea Constituțională a avut dreptate, dar în asemenea vremuri nu trebuie să respectăm Constituția". Eu știu ce înseamnă făcutul în România. Că am făcut… până și un ziar (să faci - n.n.) trebuie să găsești sediu, pe acela, pe acela. Unul nu vine la serviciu, șoferul se plânge că nu are roți. Este dificil să administrezi și nu se poate administra decât fără gălăgie. Adică să administrezi de dimineață până seara. Și când ai terminat, și ai pus anvelopele la mașină, zici: "Bă, stai puțin, era mult mai bine dacă veneam și spuneam că lupt împotriva mafiei din redacție". Așa e și la ea", spune Ion Cristoi.

Notoriul jurnalist român spune că Maia Sandu se crede Jeanne d'Arc.

"Ea trebuie să vadă cu cine face: cu acela, mă sprijin pe acela. Ea a venit însă și a zis: "Gata, parlamentul este nelegitim, eu sunt Jeanne d'Arc, nu vreau să discut cu voi". Nu vrea să discute, a fost aleasă în Moldova și nu va face nimic", a menționat Ion Cristoiu.

Cunoscutul jurnalist român a spus din ce categorie sau din ce neam de politicieni de politicieni face parte Maia Sandu: din acel care vorbesc, dar nu fac.

"Asta este marea problemă: ea este din același neam cu USR+. Mai spun odată: bătutul cuiului presupune ciocan, să cauți cuiul, nu-l găsești, apoi să nu te lovești peste degete. Cel mai bine este să spui: "Nu, domnule, eu nu pot să bat cuiul acela că nu mă lasă mafia". E foarte frumos, dar n-ai bătut cuiul", a conchis Ion Cristoiu.

