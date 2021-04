Oprescu, despre psihologia protestatarilor: de ce tinerii ies în stradă

BUCUREȘTI, 5 apr – Sputnik. Protestele împotriva restricțiilor impuse de autoriăți pentru limitarea răspândirii noului coronavirus au continuat și ieri, în Capitală.

Medicul Sorin Oprescu a vorbit despre evenimente, subliniind că a observat că la proteste participă oameni tineri și foarte tineri.

Care este motivul pentru care aceștia au ales să iasă în stradă? În opinia medicului Sorin Oprescu, greșeala aparține statului care nu explică logic măsurile adoptate, iar oamenii sunt acum pur și simplu bulversați.

”Nu știu cine are dreptate, cum are dreptate. Iar nenorocitul acesta de virus face ce face, omoară oameni. Nu are logică închiderea magazinelor mai devreme. (…) Oamenii au ajus să se mănânce între ei. Intră în depresie că stau între 4 pereți”, a declarat Oprescu potrivit antena3.ro.

Potrivit acestuia, soluția este să se dea niște măsuri pentru care autoritățile pot avea o explicație față de oameni și să poată comunica în fiecare zi. Însă, în ceea ce privește comunicarea, aceasta nu trebuie să se rezume la câți morți sunt și câți pacienți sunt internați.

Medicul Sorin Oprescu a subliniat că românii doar asta aud de un an de zile de la autorități . numărul morților și al persoanelor internate în spitale din pricina infecției cu noul coronavirus.

