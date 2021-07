Nicolae Ciubuc, despre cauzele din care PDM nu a intrat în noul Legislativ

CHIȘINĂU, 16 iul - Sputnik. Ex-deputatul PDM Nicolae Ciubuc a menționat că membrii formațiunii au trăit o mare dezamăgire după anunțarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Politicianul consideră că unul dintre factorii principali care au dus la un scor mic al formațiunii în competiția electorală este faptul că o mare parte dintre cetățeni au votat în favoarea intențiilor președintelui de a-și realiza programul său de guvernare.

”Am venit cu un plan care a redat lucrurile și faptele care au fost realizate în perioada guvernării Partidului Democrat și prin asta am demonstrat capacitatea, implicarea și experiența necesară în realizarea unui plan pe țară. Nu a fost de ajuns din păcate, luni dimineață am trăit o dezamăgire, o confuzie inițială și am încercat să vedem care au fost totuși motivele și argumentele. Sunt foarte multe lucruri care au stat la baza acestui rezultat. Indiscutabil, este faptul că, practic, avem o replică a rezultatelor din alegerile prezidențiale. Oamenii, în mare parte, au votat pentru continuarea intențiilor Maiei Sandu de a realiza programul său de guvernare”, a opinat Nicolae Ciubuc.

Totodată, politicianul a salutat mobilizarea diasporei la scrutinul din 11 iulie și consideră că un mare factor în victoria PAS s-a datorat implicării cetățenilor din afara țării.

”Mobilizarea la nivel de diasporă, lucru care este absolut de menționat și apreciat. Vedem interesul tot mai mare al cetățenilor din afara țării pentru o Republică Moldova mai dezvoltată. Acest lucru, indiscutabil, a influențat lucrurile la nivel național, pentru că fiecare dintre cei aflați în diasporă au părinți, surori, rude, care au fost îndemnați insistent să-și da votul pentru formațiunea care a acumulat cele mai mari rezultate”, a afirmat deputatul Parlamentului de Legislatura a X-a.

Nicolae Ciubuc a mai menționat că rezultatul slab al PDM la alegerile parlamentare anticipate a fost generat de influența sondajelor.

”O bună parte din electorat s-a ghidat de aceste sondaje și de teamă de a nu-și pierde voturile, au votat o formațiune care are șanse mai mari. Sondajele au avut un rol destul de mare în rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie”, a spus Ciubuc.

Politicianul a povestit că PDM va lucra în continuare pentru dezvoltarea partidului.

”Obiectivul de bază trebuie să fie în continuare comunicarea sinceră și deschisă cu cetățenii. Și cu adevărat, aceștia să aibă convingerea că PDM este o formațiune credibilă, schimbată la față, resetată, și care își dorește dezvoltarea acestei țări”, a menționat politicianul.

Ciubuc a vorbit și despre primii pași pe care ar trebui să-i facă membrii noii guvernări.

”Probabil, cea mai mare problemă este incapacitatea, nefuncționalitatea aparatului guvernamental, instituțiilor statului. Noua guvernare va avea foarte mult de lucru pentru a restabili funcționalitatea și încrederea în instituțiile statului. Pentru asta este nevoie de cooptarea și atragerea profesioniștilor, oamenilor cu reputație, integri, cu experiență și cu expertiză necesară pentru a pune în aplicare programul de guvernare”, a declarat Nicolae Ciubuc.

