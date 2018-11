Imagini care îți dau fiori: Top-10 filme de groază din toate timpurile

Filmul a fost realizat după romanul omonim al „regelui horror” Stephen King, cu participarea lui Jack Nicholson. Ulterior, scriitorul a calificat această peliculă drept una dintre cele mai proaste ecranizări ale cărților sale.

Eroul principal, Jack Torrance, împreună cu soția și fiul său, sosesc la hotelul „Overlook” - elegant, dar izolat, unde s-a angajat ca supraveghetor în perioada ”sezonului mort”. Însă în hotel încep să se întâmple lucruri stranii.

În primele 10 cele mai bune filme Horror au intrat "The Texas Chainsaw Massacre" („Masacrul din Texas”), „Rosemary's Baby" („Rosemarie”), „The Exorcist" („Exorcistul”), „Haloween”, „Psycho", "Eyes Without a Face" („Ochii fără față”), „The Thing" („Creatura”), „Alien" („Străinul”) și „Night of the Living Dead" („Noaptea morților vii”). Printre cele mai bune 100 de filme horror se numără și producția sovietică „Viy”, pe locul 89. Urmăriți o galerie foto cu secvențe din aceste filme.