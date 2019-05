Doamne şi domnişoare, participante la cursa de ciclism Chişinău Criterium - Foto

Astăzi se desfăşoară cursa de ciclism „Chișinău Criterium”. Participanţii au putut alege să concureze pe una dintre cele trei distanţe pe care organizatorii le-au numit: 15 km by Naturalis (MTB ONLY), 30 km by Technosoft (MTB + ROAD) şi 60 km (ROAD ONLY).

În contextul evenimentului sportiv, autorităţile municipale au dispus restricţii de circulaţie pe mai multe străzi din centrul Capitalei.

© Sputnik / Miroslav Rotari Fără limite de vârstă, cu zâmbete şi voie bună: primul episod al cursei de ciclism - foto 12

Sâmbătă, 25 mai, s-au desfăşurat competiţia „Kids Duathlon” și cursa de divertisment în masă „VELOFUN by SKODA”, acestea fiind un prolog al cursei „profesioniste” de astăzi „Chișinău Criterium”.

La cursa de ieri au participat şi multe tinere, iar acest detaliu nu a putut să-i scape fotoreporterului Sputnik Moldova. Le puteţi vedea pe aceste participante în galeria foto pe care v-am pregătit-o.

Cursa urbană de ciclism se desfășoară la Chișinău al șaselea an consecutiv, devenind un atribut obligatoriu al vieții Capitalei și având un aport considerabil în promovarea unui mod de viață sănătos.