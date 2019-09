Cel de-al cincilea Maraton Internațional Chișinău – în imagini

La eveniment participă sportivi, atât amatori, cât și profesioniști din țară, dar și de peste hotare, din 50 de țări.

Sportivii au concurat pe 4 distanțe selectate din timp: „5 km by Herbalife”, „10 km by Naturalis”, „21 by Technosoft” sau „42 km by #BeActive”.

Primele totaluri ale competiției

10 km. Paralympic

1. Creangă Cătălin - 0.29.55.8

2. Badea Bogdan - 0.45.11.4

3. Petrosanu Cătălin - 0.45.45.1

21 km. Paralympic

1. Radcovschi Artur - 1.50.49.9

2. Cuzuc Dumitru - 1.56.50.6

3. Dmitriuc Nadejda - 2.28.01.7

42 km. Paralympic

1. Barjic Anatolii - 3.07.01.9

2. Sobcinscaia Natalia - 3.36.26.2

3. Stefirța Ilie - 3.42.26.5

5k Race by Herbalife

1. Ciobanu Roman - 0.16.28.1

2. Pavlenko Nicolai - 0.16.49.6

3. Popa Nicolae - 0.17.42.3

10k Race by Naturalis

1. Chiriac Piotr - 0.35.53.1

2. Țimbalari Igor - 0.36.10.5

3. Ivanciuc Gabriel - 0.37.56.4

Half - Marathon 21km by Technosoft

1. Raileanu Maxim - 1.06.13.2

2. Matveiciuc Alexandr - 1.08.10.0

3. Bizniuc Mihai - 1.09.50.0

Marathon 42km by #BeActive

1. Bogaci Andrei - 2.32.21.5

2. olișevschi Veaceslav - 2.32.39.8

3. Popov Serghei - 2.33.57.8

Vedeți cum s-a desfășurat competiția din Piața Marii Adunări Naționale în galeria foto Sputnik Moldova.