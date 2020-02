Imagini apocaliptice: Cum au fost întâmpinați ucrainenii evacuați din China - Foto

Mai mulți cetățeni ucraineni au fost evacuați din Wuhan, unde a izbucnit recent epidemia de coronavirus de tip nou. Ajunși joi cu autocarele în Novi Sanzari, oraș din regiunea estică Poltava, din Ucraina, aceștia au fost întâmpinați cu violențe de localnici. Oamenii dezlănțuiți au aruncat cu pietre în autocar, reacțiile violente fiind provocate de teama de a se infecta cu virusul ucigaș.

În urma confruntărilor, nouă polițiști și un civil au solicitat îngrijiri medicale.

"Reacția oamenilor, acea psihoză masivă, panică, frică și tot ceea ce s-a întâmplat ieri, a fost o surpriză pentru mine ... Este enervant că am ajuns de râs peste tot în lume. Am urmărit știrile, așa cum a fost arătat în Polonia, New York, este groaznic. Dar vom face față situației, oamenii ar trebui să reziste în aceste 14 zile și atunci ne vom lămuri”, a spus deputatul ucrainean Irina Vereșciuk la un post local de tele viziune.

Deputatul ucrainean a mai precizat că politicienii care au incitat oamenii să blocheze drumurile trebuie să fie trași la răspundere.