FOTO: De ziua lor, apicultorii organizează un târg în centrul Capitalei

În fiecare an, în data de 19 august, în Republica Moldova este marcată Ziua Națională a Apicultorului. De ziua lor, apicultorii organizează cel mai dulce târg în centrul Chișinăului.

CHIȘINĂU, 19 aug - Sputnik. În aceste zile, la Chișinău are loc un târg unde cei mai mari apicultori din țară s-au adunat pentru a-și vinde atât mierea, cât și celelalte produse apicole.

La târg, prețul unui kilogram de miere variază între 70 și 150 de lei. Albinarii se plâng că anul acesta nu au practic deloc miere de salcâm, iar cealaltă este cu 30 la sută mai puțină față de anul trecut.

''Ca anul acesta nici părinții, nici buneii nu au văzut așa an greu niciodată. Foarte puțină miere, anul acesta practic nu-i. Totuși, din ce am reușit să adunăm, am adus la târg miere de tei și flori. Sperăm să vină cât mai mulți cumpărători'', susține apicultorul Nicolae Jomiru.

Târgul se va încheia duminică, iar oamenii sunt așteptați atât în Scuarul Catedralei, cât și în cel al Teatrul de Operă și Balet.

Potrivit Asociației Naționale a Apicultorilor, în țara noastră sunt peste 7 500 de apicultori înregistrați oficial.

