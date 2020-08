Savanții au descoperit ce animale pot contracta COVID-19

CHIȘINĂU, 25 aug – Sputnik. Un grup internațional de biologi le-a studiat și a efectuat o analiză a structurii și a genomului fermentului la 410 de vertebrate, pentru a înțelege care animale au cele mai mari șanse să se îmbolnăvească de COVID-19. Studiul a fost publicat în detalii în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences.

Un rol cheie îl joacă 25 de aminoacizi ECA2. Enzima de conversie a angiotensinei 2 (ECA2) servește în calitate de receptor al SARS-CoV-2 la om, anume datorită lui virusul pătrunde în celulele organismului.

Savanții au identificat o legătură dintre riscul de infectare și nivelul de potrivire a secvenței de aminoacizi ACE2 la animale cu cea a omului.

“Cu cât mai mare este diferența, cu atât este mai scăzut riscul de îmbolnăvire”, a relatat Joana Damas, cercetătorul Univeristății din California în Davis și principalul autor al lucrării. Aceste observații au permis biologilor să separe animalele în cinci grupuri.

În grupul cu cel mai înalt risc au ajus 18 primate: catarinieni și hominizii, inclusiv omul. În cel de-al doilea grup au ajuns rozătoarele, animele de mare, cerbii și lemurii. Din animalele domestice și de companie, șanse medii de îmbolnăvire le au porcii, caii, câinii, iar celelalte animale domestice, un risc scăzut. Marsupiale, reptile, amfibieni și păsări, riscul de infectare tinde spre zero.

“Datele obținute ne permit să determină populațiile care ar putea fi afectate de SARS-CoV-2 în cea mai mare măsură”, Harris A. Lewin, unul din autorii studiului, professor al Universități din California în Davis. Lista completă o găsiți aici.

S-a constatat că aproximativ 40 la sută din specii, potențial vulnerabile în fața SARS-CoV-2, potrivit informației Uniunii Internaționale pentru protecția naturii, sunt pe cale de dispariție. Printre acestea se află gorilă de vest, gibbonul cu obrazul nordic, urangutan de sumatra. Aceștia sunt supuși celui mai înalt risc de infectare cu SARS-CoV-2 datorită receptorilor ACE2.

Cercetătorii au descoperit și faptul că riscul de infectare este legat nemijlocit de posibilitatea de a transmite virusul altor populații: cu cât este mai înalt riscul, cu atât este mai mare probabilitatea că animalul va putea răspândi SARS-CoV-2.

Autorii avertizează că datele cercetării trebuie să fie confirmate experimental. Până atunci, ele nu pot fi considerate exacte. Cu toate acestea, rezultatele au extins semnificativ gazdele intermediare și identificat mai multe specii care sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2 prin receptorii ECA2. În viitor, acest lucru va permite determinarea ce specii pot transmite coronavirusul omului.

