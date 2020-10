Sexualitate la limita decenței: Kim Kardashian la 40 de ani

Născută pe 21 octombrie 1980, în Los Angeles, statul California, în familia lui Kirs și Robert Kardashian, are trei frați – o soră mai mare Kourtney, Khloe și un frate mai mic – Rob. Tatăl este de origine armeană, iar mama are o descendență olandeză, engleză, irlandeză și scoțiană.

Kim este căsătorită în prezent cu Kanye Wes și are patru copii.

A devenit cunosut în showbizul american după apariția cu întreaga familie în “Keeping Up with the Kardashians”, în anul 2007.

Primul rol important l-a jucat în serialul “Beyond the Break”. A pozat nud pentru ediția din decembrie 2007 a revistei Playboy.

De asemenea, reprezintă imaginea mai multor branduri de haine și unor companii precum Sketchers, Kotex и Quick Trim.

În 2006 au ieșit la iveală niște imagini video porno cu iubitul ei de atunci Ray J. Inițial, ea a respins veridicitatea înregistrării, însă după ce a acționat în judecată compania care a tirajat DVD cu aceste imagini, a recunoscut, de facto, că sunt adevărate.

