Imagini spectaculoase: Iată cine sunt câștigătorii concursului The Art of Building 2020

Juriul și publicul din întreaga lume au selectat cele mai spectaculoase fotografiile prezentate la concursul ”The Art of Building 2020.

Mii de oameni din întreaga lume au votat pentru fotografia preferată în cadrul concursului Art of Building, pledând pentru Arg of Karim Khan realizată de fotograful profesionist Borna Mirahmadian din Australia, la categoria Opțiunile Publicului.

Cei 15 finaliști din acest an au venit din întreaga lume, inclusiv din Australia, Belgia, Dubai, Iran, Myanmar, Rusia și Marea Britanie.

James Retief, un fotograf de arhitectură din Londra, a luat Premiul Juriului pentru instantaneul uimitor cu Big Ben, Elizabeth Tower, intitulat The Value of Time, în timpul celei mai mari și mai complexe restaurări.

