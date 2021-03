Foto: Voci din depărtare – privire retrospectivă asupra mijloacelor ce comunicații

"Watson, îți vorbește Bell! Dacă mă auzi, du-te la fereastră și flutură din pălărie." Acum 145 de ani a răsunat această frază - dar nu așa pur și simplu, ci la telefon. Alexander Graham Bell a devenit faimos în întreaga lume ca inventator al acestui dispozitiv magic.

Iar un an mai târziu a apărut prima linie telefonică din lume, ea lega biroul omului de afaceri american Wildes din Boston cu apartamentul său. Încă peste un an, prima centrală telefonică a fost instalată în New Haven.

Raza de acțiune a primului telefon nu depășea 250 de metri, dar și trebuia să strigi din toată vocea pentru a fi auzit la celălalt capăt al firului.

Însă până în prezent privim cu interes și puțină nostalgie fotografiile retro în care apar vechile telefoane.

