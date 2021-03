Expoziție foto: „Păpuși și povești despre modă” - moda veche franceză

Expoziție foto „Păpuși și povești despre modă” la muzeul memorial „Constantin şi Ion Stere” din Bucov: et. 1 - Cuplu de Gali sec I, cuplu de Romani sec. I, Galo-Roman sec IV, et. 2 - cuplu de galo-roman sec V , Franc - sec VI , Franc - sec VI, Galo-franco-roman, sec VII, et. 3 - 11,12 cuplu de francezi sec. XI, francez, sec.XII, francez sec. XIII , Francez sec. XIII