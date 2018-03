Ce se va întâmpla cu Dorin Chirtoacă după victoria lui Igor Dodon

CHIȘINĂU, 14 noiembrie — Sputnik. Mai mulți utilizatori ai rețelei Facebook au început să posteze luni mesaje care fac aluzie, direct sau indirect, la faptul că ar putea urma demiterea lui Dorin Chirtoacă.

„Și acum bătaia se mută pe Chișinău. Dorine, vrei să ne spui cum să procedăm?", a scris utilizatorul Ion Terguță.

S-au făcut aluzii şi la faptul că următorul perdant trebuie să fie Chirtoacă.

„Dorin Chirtoacă. You are next", este comentariul deputatului socialist Vlad Batrîncea.

Înainte de alegerile prezidențiale la Chișinău a fost format un grup de inițiativă pentru inițierea referendumului de revocare din funcție a lui Dorin Chirtoacă. Membrii grupului nu au reușit să purceadă la colectarea semnăturilor, întrucât Dorin Chirtoacă a blocat prin judecată începutul activității acestuia.

Membrii grupului intenționau să obțină desfășurarea referendumului de demitere a lui Chirtoacă odată cu alegerile prezidențiale.

Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.

Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>

Accesaţi aplicaţiile pentru Android >>