Laurențiu Rebega: fără înțelegeri cu globaliștii europeni

CHIȘINĂU, 18 ian — Sputnik. Europarlamentarul naționalist Laurențiu Rebega a candidat la președinția Parlamentului Europei din partea Grupului Europa Națiunilor și Libertății, uniune din care fac parte europarlamentari din Frontul Național francez, italienii de la Lega Nord, Partidul Libertății din Austria, Alternativa pentru Germania, olandezii din Partidul pentru Libertate.

© Sputnik/ Родион ПРОКА Laurenţiu Rebega: oligarhia bancară internaţională subminează statele

După primul tur de scrutin, Rebega a obținut 43 de voturi, cu 4 mai multe decât numărul membrilor grupului. Cu toate că șansele sale sunt mici, el a hotărât să concureze mai departe, fără a iniția negocieri cu grupurile mari din PE, popularii și socialiștii, Rebega considerându-le pe amândouă exponente ale globalismului. Grupul ENF a declarat că îi susține intenția de a merge până la capăt cu candidatura, fără negocieri.

„Lupta politică va continua! S-a încheiat primul tur al alegerilor. Sunt bucuros că noi, grupul ENF, ne-am atins scopul! Am reușit să ne facem cunoscute, în mass media europene, proiectele și opțiunile noastre și am obținut mai multe voturi decât numărul de membri ai grupului. În condițiile în care s-a votat foarte disciplinat, rezultatul nostru — 6,3% din voturile valabil exprimate — a fost un succes! Lupta continuă! Europa se schimbă! Chiar dacă nu suntem în top, am decis să mergem mai departe, în turul II. Este important acum să nu intrăm în negocieri oneroase!", a declarat Laurențiu Rebega, în exclusivitate pentru Sputnik.

De remarcat că presa română a ignorat sau chiar atacat candidatura lui Laurențiu Rebega. El a fost prezent în campania prezidențială a lui Donald Trump, a avut întâlniri cu mai mulți șefi de state, ultima fiind cea cu președintele Moldovei, Igor Dodon.

