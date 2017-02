Erdogan vine în Moldova

CHIȘINĂU, 20 feb — Sputnik. Președintele Republicii Moldova Igor Dodon s-a întâlnit luni cu viceministrul turc de Externe, Ahmet Yildiz, cu care a discutat despre aprofundarea relațiilor de cooperare moldo-turce.

”Astăzi am avut o întrevedere cu Ahmet Yildiz, viceministrul afacerilor externe al Turciei, ex-consilierul pe probleme de politică externă al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. În cadrul întrevederii am făcut un schimb de opinii privind posibilitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor de cooperare moldo-turce. Am salutat caracterul constructiv și dinamica pozitivă în relațiile diplomatice dintre Republica Turcia și Republica Moldova, care în anul curent marchează 25 de ani”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

Președintele moldovean a confirmat că va participa în luna mai la Summitul șefilor de state și de guverne ale Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre, care se va desfășura pe 22 mai la Istanbul.

Totodată, el a anunțat despre demararea pregătirilor pentru vizita oficială a președintelui Turciei Recep Tayyip Erdoğan la Chișinău, care va este planificată pentru data de 5 mai 2017.

În cadrul întrevederii, președintele Igor Dodon a primit un cadou din partea președintelui Erdogan, care i-a fost oferit cu ocazia zilei de naștere.

