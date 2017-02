Chirtoacă a fost prins cu cerșitul în România

CHIȘINĂU, 20 feb — Sputnik. Portalul românesc de știri agerpres.ro informează că Dorin Chirtoacă a lansat luni un îndemn către primarii din România ca aceștia „să se înfrățească cu localități din Republica Moldova" și asta în scopul de a le fi acordate celor din urmă „fonduri în vederea dezvoltării".

Printre localitățile care au nevoie de fonduri ca să se dezvolte, pentru că se confruntă cu probleme administrative grave, se numără și municipiul Chișiunău condus de liberalul Dorin Chirtoacă.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI De unde lua bani Dorin Chirtoacă pentru ca să-și cumpere pâine

După ce a vorbit despre nevoile financiare ale localităților din Moldova, Chirtoacă început să „analizeze” cum stau lucrurile în România: el a dat o caracterizare generală infrastructurii de peste Prut, menționând că România „merge înainte" în pofida nemulțumirilor ce s-ar fi adunat în ultimii 28 de ani.

Explicându-le primarilor români ce are în vedere, Chirtoacă a făcut o „descriere telegrafică a României", afirmând că aceasta „mai șchiopătează", are autostrăzi înghețate pe care stă zăpada, iar aceasta este „pe alocuri prăbușită" etc.

„Asta trebuie corectat" — a fost povața edilului Chișinăului pentru primarii români. El a precizat cu aere testamentare că aceasta este așteptarea lui față de omologii săi din România „pentru următorii 10-20 de ani".

Liberalul din Moldova nu a putut să treacă cu vederea în discursul său banii din „buzunarele" României. El a comparat sugestiv bugetele României și Republicii Moldova, arătând că prima are un buget „de 50 de miliarde de euro", iar al Moldovei e de numai 1 miliard de euro.

Aceste și alte declarații ale lui Chirtoacă au răsunat luni la a XX-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România.

Nicu Goncear, pentru Sputnik Moldova.

Opiniile exprimate de autor ar putea să nu coincidă cu opinia redacției.

