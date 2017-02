Guvernarea face un pas înapoi - Candu anunță pe Facebook

CHIȘINĂU, 28 feb — Sputnik. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a anunțat pe parina sa de Facebook că a decis să retragă cele două proiecte legate de liberalizarea capitalului şi amnistia fiscală.

”Am decis retragerea celor două proiecte legate de liberalizarea capitalului şi amnistia fiscală. Aşa cum am şi promis atunci când a fost iniţiat proiectul şi votat în lectura I, toată această perioadă am lucrat cu expertiză juridică şi economică, atât cu experţi locali cât şi cu experţi internaţionali. Au fost constate mai multe deficienţe, motiv din care, toţi cei cinci deputati care am semnat proiectele de legi, am depus cererea de retragere. Astăzi deja proiectele sunt retrase din Parlament”, a scris Candu.

Acum o săptămână, Guvernul Republicii Moldova a avizat negativ inițiativa legislativă a președintelui Igor Dodon prin care șeful statului a propus să fie abrogată legea care pune pe seama cetățenilor moldoveni povara datoriei provocată de delapidările masive din sistemul bancar al țării, numit și „furtul miliardului".

Motivul invocat de guvern este că dacă legea cu pricina va fi, totuși, abrogată, asta nu ar duce la anularea efectelor pe care documentul deja le-a produs. De asemenea, guvernul a motivat avizul său negativ prin faptul că ar avea angajamente față de FMI care nu permit adoptarea legii propusă de președintele țării.