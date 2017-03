Noua componență a Consiliului Suprem de Securitate, în căutarea miliardului

CHIȘINĂU, 10 mart — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat un decret prin care a schimbat componența Consiliului Suprem de Securitate. În rândul membrilor Consiliului nu se mai regăsesc reprezentanți din conducerea partidelor politice, așa cum era practicat anterior.

”Astăzi, 10 martie 2017, am semnat Decretul privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate, într-o nouă componență. După cum am menționat anterior, în această listă nu se regăsesc reprezentanți din conducerea partidelor politice, așa cum era practicat anterior. În componența noului Consiliu Suprem de Securitate au fost incluse persoane care, potrivit legislației în vigoare, fac parte, din oficiu, din acest for, precum și persoane din cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova”, a scris președintele Dodon pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului a anunțat că în timpul apropiat va fi desfășurată prima ședință a Consiliului în noua sa componență, iar unul dintre subiectele prioritare de pe ordinea de zi va fi investigarea furtului miliardului.

Iată noua componență a Consiliului Suprem de Securitate:

Igor Dodon — Președinte al Republicii Moldova

Artur Gumeniuc — Consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și al securității naționale

Andrian Candu — Președinte al Parlamentului

Pavel Filip — Prim-ministru

Roman Boțan — președinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului

Alexandru Jizdan — ministrul al Afacerilor Inter

Mihai Balan — director al Serviciului de Informații și securitate al Republicii Moldova

Eduard Harunjen — Procuror General

Sergiu Cioclea — guvernator al Băncii Naționale a Moldovei

Ruslan Flocea — secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova

Vasilii Șova — consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul reintegrării

Elena Gorelova — consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul economic

Maxim Lebedinschi — consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul juridic și relații instituționale; reprezentant al președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și guvernul.

Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.

Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>

Accesaţi aplicaţiile pentru Android >>