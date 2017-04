Vezi ce a făcut Mihai Ghimpu după ce Iurie Chirinciuc a fost dus la CNA (video)

CHIȘINĂU, 27 apr — Sputnik. Mai mulți fruntași ai PL, inclusiv Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă, au lansat un balon cu aer cald, cu ocazia Zilei Naționale a Drapelului.

Ce-i drept, este vorba de un eveniment de anul trecut, când PL era în plină ascensiune, de care și-a amintit astăzi bătrânul liberal, când formațiunea se duce la fund.

Din păcate, corespondenții Sputnik Moldova nu au reușit să ia legătura la telefon cu Mihai Ghimpu, deoarece politicianul nu răspunde la apelurile noastre insistente. Am fi dorit să-l întrebăm cum comentează dânsul noile raporturi ale colegului său liberal, Iurie Chirinciuc, cu procurorii anticorupție și cu CNA. De asemenea, i-am fi fost recunoscători liderului PL dacă ne-ar fi spus de ce în acest an liberalii nu au repetat isprava de acum un an cu balonul cald pe un deal de lângă Colonița.

Ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție au efevtuat astăzi percheziții în biroului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, promovat în funcție de Partidul Liberal.

După perchezițiile operate la domiciliul și în automobilul ministrului Transporturilor, acesta a fost escortat la CNA pentru a fi interogat, fiind reținut ulterior.

